賈永婕道歉了！說「別硬上101窗框小姐身體」遭罵翻：講太嗨梗會跑過頭

美國自由攀岩高手艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）日前成功挑戰無繩索攀爬台北101，身為台北101董事長的賈永婕第一時間發文分享喜悅，並呼籲民眾切勿模仿，未料貼文中將窗框與玻璃擬人化、使用「不要硬上她們的身體」等說法，引發性別與用語爭議。對此賈永婕致歉，坦言用詞不當，虛心接受外界指正。

賈永婕在threads留言表示，「有網友提醒我用詞的問題，這個我虛心接受」，並自省有時候講話太快、太嗨，玩笑與梗反而容易跑過頭。她也強調，當初發文的初衷是出於安全提醒，並非任何形式的不尊重，「謝謝大家幫我踩煞車」，語氣明顯放軟，針對爭議作出回應。

賈永婕協助策劃美國攀岩傳奇Alex Honnold登頂成功。（圖／圖／翻攝自X平台 @tinaku1991、臉書）

回顧事件起因，賈永婕在Alex成功攀爬101後，於貼文中提醒民眾不要嘗試攀爬台北101外牆，直言在建築物外「爬來爬去、磨磨蹭蹭」既危險也不帥氣，呼籲大家來101拍照、打卡、仰望都沒有問題，但務必遵守公共安全與規範。

賈永婕「窗框小姐」一說被罵翻道歉。（圖／翻攝自Threads）

不過貼文後段，她將101的窗框與玻璃擬人化為女性，並寫下「請尊重我們的窗框小姐跟玻璃小姐，是的，她們都是女生，請不要硬上她們的身體」，原意想以幽默方式提醒民眾停止危險行為，卻被不少網友認為比喻失當，涉及性別刻板印象與不必要的性暗示，引發大量批評。

