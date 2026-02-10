賈永婕遭指「以前很假掰」！鬆口轉變真相 不設公關原因曝光

記者徐珮華／綜合報導

台北101董事長賈永婕日前針對電影《世紀血案》爭議，發文表態「我想知道林宅血案的真相」、「不要再掩蓋真相」等引發熱議。部分網友憂心她發言過於直白，建議尋求專業團隊把關，不過她強調自己並無聘請公關團隊，「因為我喜歡自己發文。我手寫我心。」有網友坦言過去對她印象不佳，認為她很「假掰」，不過如今有了不同感受，對此她也鬆口轉變原因。

賈永婕真性情個性引發兩極評價。（圖／記者鄭孟晃攝影）

賈永婕2024年9月接任台北101董座後，主導跨年煙火、點燈活動，以及邀請艾力克斯霍諾德（Alexander J Honnold）登頂等創舉掀起話題，大膽鮮明的風格卻也引發兩極評價。她坦言深知有些議題必須遠離，但是「寧可真實，也不要完美，也不要被包裝。不真實、不誠實的領導者更可怕吧」，也正因為熱愛這份自由，因此選擇不設公關團隊或社群小編，親自對外發聲。

網友直言曾認為賈永婕很「假掰」，結果釣出本人回應。（圖／翻攝自賈永婕臉書）

貼文曝光引發熱烈回響，圈內好友與網友留言相挺「自由無價！做你自己」、「完全支持你真性情。你的安全團隊也很用心，謝謝他們盡力保護你」，更有網友坦言過去認為賈永婕相當做作，不過如今感受到她真誠愛台灣的心。對此，賈永婕幽默回應「年輕時候有偶包，現在年紀大了就放飛自我」，笑翻眾人。

