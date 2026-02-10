賈永婕遭留言「以前很假掰」 親上火線解答轉變關鍵

賈永婕遭留言「以前很假掰」，親上火線回應。（圖／臉書 賈永婕的跑跳人生）

台北101董事長賈永婕自上任後，從跨年煙火、點燈活動、艾力克斯霍諾德攀頂直播等，總是以巨大勇氣與衝勁讓身邊的人看得心驚膽跳，也強調自己的社群沒有公關團隊，可以盡情做自己、發表個人見解。不過，有網友直言以前不喜歡她，覺得她很假掰，對此，賈永婕也親上火線回應。

賈永婕9日發文透露，自己的社群沒有公關團隊、小編，「因為我喜歡自己發文。我手寫我心」，儘管知道敏感議題不要觸碰，家人可能會在背後阻擋，但她仍希望自己的心聲被看見，「寧可真實，也不要完美，也不要被包裝。我的心情，內心的聲音不是公關稿寫得出來的」，更表示：「如果有一天，我的文字變得很無聊、很制式、開始講官話、套公式……拜託一定要來救我。」

對此，許多網友對賈永婕不做作的性格很是讚賞，同時有網友留言坦承：「從以前你在演藝圈，不喜歡妳，覺得妳很假掰」，但現在變得很欣賞她，認為她很真誠為台灣付出，也感謝她決定執行的各種創舉，想不到竟釣出賈永婕本人回覆：「年輕時候有偶包，現在年紀大了就放飛自我。」

賈永婕遭留言以前很假掰。（圖／臉書 賈永婕的跑跳人生）

另外，有網友也回憶，曾經看過賈永婕在三鐵活動中，毫不猶豫地跳下冰冷的湖水中，從此讓人印象深刻，賈永婕看到後則自嘲：「我可能只是傻傻的不知道水有多冷」，並肯定網友的評論，「所以賈董只是傻傻的接下101然後就做到這種麼成功？全憑一股傻勁…」至於網友疑惑：「你老公跟你小孩為什麼要阻止你發文？ 這才是奇怪的地方！ 謝謝妳一直代表妳自己！」賈永婕只是無奈笑回：「他們比較老派。」

賈永婕的衝勁讓網友印象深刻。（圖／Threads@janet_chia_）

