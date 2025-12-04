賈永婕邀獻聲101煙火！小S錄音爆哭認了：很難 超敬業反應曝光

娛樂中心／黃韻璇報導

賈永婕見到小S淚崩也忍不住落淚。（圖／翻攝自賈永婕IG）

台北101跨年煙火，邀請小S（徐熙娣）擔任旁白驚喜獻聲，101董事長賈永婕3日透露，小S在錄音間一邊哭、一邊握拳頭，用力一個字一個字把旁白錄完，讓她看了十分不捨。這也是小S自今年2月痛失姊姊大S後，首次接下跨年相關工作。賈永婕昨（4）日在社群平台PO出錄音室影片，小S回應表示「很難」，但也敬業表示「還是要好好做完」。

賈永婕昨（4）日在社群平台PO出小S錄音室影片，台詞由賈永婕親自操刀，不料小S唸完第一句便開始啜泣，接著氣喊「媽呀！賈永婕！你給我寫這種台詞」。賈永婕發文坦言當下手足無措，「看著你崩潰、看著你一直流淚，我心裡整個碎掉，結果也跟著哭了。」

其中「緊緊擁抱」一句更讓小S頻頻卡關，甚至一度求助賈永婕「那句你可不可以幫我說」。而她心疼好友，連忙安慰「如果真的說不出來，那我們就什麼都不要說了吧。不要錄了」，沒想到小S竟然堅持完成喊「沒關係，讓我再試一次」。

最終小S順利完成錄製，賈永婕感動直呼「在那麼痛的時刻，你還是做到了」，並寫下「Together remember forever. 我們知道，你也在」，小S也在臉書分享賈永婕影片，表示「很難，但還是要好好做完」。

賈永婕日前也透露，小S表示她彷彿能聽見在天上的大S溫柔對她說，「煙火還是要一起看啊，新的一年我們照樣一起迎接」。強調小S選擇用聲音站出來，不只是替台北101說故事，也是在對自己、對大家說「請好好珍惜你身邊的人，珍惜你們一起完成的每一個小小儀式」。

