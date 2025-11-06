賈永婕錄音爆哭自嘲「不及格」 黃韻玲補刀：下次要慎重考慮

黃韻玲（右）與賈永婕特別前往錄音現場。北流提供

北流與台北101共同推動的「SPARK the MUSIC 台北101 X 北流 跨年煙火音樂徵選計畫」如火如荼進行中，日前，北流董事長黃韻玲與台北101董事長賈永婕特別前往錄音現場，與四位入選創作者、金獎製作團隊，以及曾獲國際合唱比賽金獎、來自新竹縣尖石鄉的嘉興國小「拿互依＆馬胎兒童合唱團」共同錄製跨年煙火音樂。

黃韻玲與賈永婕更在錄音室裡親自錄製泰雅語鼓勵語「一起向前走吧」等字句。賈永婕聽見成果當場紅了眼眶，激動表示：「去年我就想把原住民孩子的聲音放進煙火音樂裡，沒想到今年真的成真，雞皮疙瘩都起來了！」她笑說自己錄音太投入，眼線都哭花，「這首歌真的承載了太多感動與堅持。」

賈永婕、黃韻玲與嘉興國小合唱團一同錄音。北流提供

黃韻玲透露，她早在7、8年前就被嘉興國小孩子們的歌聲打動，還親自到學校拜訪、聽孩子唱歌，「那時我就想，未來有機會一定要合作。沒想到多年後真的實現」。她感性表示，童聲的純淨正是臺灣音樂最珍貴的象徵：「這首歌就像臺灣的心跳聲。」

錄音過程中也笑料不斷，兩位董事長大展幽默。賈永婕錄音時一度落拍，讓錄音室笑成一片，她自嘲「唱歌一向不及格」，黃韻玲則笑著提醒：「以後要唱之前要慎重考慮喔！」賈永婕立刻接話：「我以後還是別唱了，怕破壞大家的和諧！」全場頓時歡笑連連，氣氛輕鬆又可愛。

賈永婕、黃韻玲與嘉興國小合唱團一同錄音。北流提供

黃韻玲笑稱這次合作「順利到不可思議，就像找到對的人結婚一樣」，她感謝賈永婕勇於推動原創精神，「是她讓一個想像變成了行動。」兩人以音樂為橋樑，讓這場跨年煙火音樂計畫不只是一次製作，更是一場從土地、文化到心靈的「雙人合奏」。



