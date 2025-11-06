賈永婕錄音錄到哭！罕開金口獻唱超慘 黃韻玲一聽笑虧：慎重考慮

記者徐珮華／台北報導

臺北流行音樂中心（北流）與台北101共同推動「SPARK the MUSIC 台北101 X 北流 跨年煙火音樂徵選計畫」，兩位董事長黃韻玲與賈永婕4日特別前往錄音現場，與4位入選創作者、金獎製作團隊，以及嘉興國小「拿互依＆馬胎兒童合唱團」共同錄製跨年煙火音樂，以最真誠、來自土地的聲音，迎接即將到來的2026台北101跨年煙火秀。

賈永婕（左）與黃韻玲（右）為101跨年煙火獻聲。（圖／北流提供）

黃韻玲、賈永婕與「拿互依&馬胎兒童合唱團」共同錄製以泰雅族語發聲的鼓勵語，賈永婕動容地說：「去年煙火我就想把原住民孩子的聲音加入，但這次沒有特別提醒，沒想到今天一聽到成果，雞皮疙瘩都起來了，因為居然真的完成了我的夢想。」她錄音時甚至感動到眼線都哭花，「我們從一開始決定要做『原創』而不是選用現成音樂時，就知道會遇到許多挑戰。但我始終覺得，臺灣的聲音值得被看見、被聽見。」

黃韻玲則回憶，早在7、8年前就動念與孩子們合作，主動私訊合唱團老師並親自前往學校拜訪，「我印象很深，那天孩子們都已經下課了，卻特別留下來為我唱了2、3首歌，真的讓我又驚喜又感動。」多年後，當這次計畫啟動時，她立刻想起嘉興國小再次聯繫，笑說孩子的歌聲象徵最單純的信念與力量，呼應這次計畫的精神「用音樂說出臺灣」。

賈永婕、黃韻玲與嘉興國小「拿互依＆馬胎兒童合唱團」合作錄製跨年煙火音樂。（圖／北流提供）

談及幕後花絮，兩位董事長都笑稱這次合作「順利到不可思議，就像找到對的人結婚一樣」。賈永婕自嘲「唱歌一向不及格」，錄音時還一度落拍，引得眾人大笑；黃韻玲則打趣提醒「以後還要唱歌的話，真的要先慎重考慮」，賈永婕隨即笑著接話：「我以後還是別唱了，我怕破壞大家的和諧！」全場瞬間笑成一片，為這段跨界合作增添不少笑聲。

黃韻玲、賈永婕「SPARK the MUSIC 台北101 X 北流 跨年煙火音樂徵選計畫」。（圖／北流提供）

