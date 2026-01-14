賈永婕震撼登頂台北101！高喊完成不可能的任務 搶先霍諾德曝頂樓視角

記者趙浩雲／台北報導

世界知名攀岩家霍諾德（Alex Honnold）將於1月24日徒手攀登台北101，挑戰極限高度，引發各界關注，而台北101董事長賈永婕則搶先一步親身站上高空鋼圈體驗登頂視角，今（14日）透過社群分享心得，直呼「腿真的很軟」，卻仍鼓起勇氣完成挑戰，也預告當天上午9點將全程直播這場震撼行動。

賈永婕在貼文中坦言，看到霍諾德徒手攀爬時，多數人一定會覺得「太危險、太可怕」，但她卻忍不住讚嘆對方「太強大、太厲害」，更自嘲自己是不太正常的那一群人。她透露，能讓頂尖高手完成這項任務，也需要「瘋子般的董事長願意擔當」，笑說一般董事長恐怕早已腿軟。

台北101董事長賈永婕挑戰登頂。（圖／翻攝自臉書）

賈永婕也誠實分享自身感受，「好，我承認我腿很軟，有夠高，我只能站一條鋼圈」，但仍選擇站上去接受挑戰，直呼這是一場需要極大勇氣的體驗。她感謝台北101團隊全力支援，強調「Team 101 My team，讓我們一起完成這個不可能的任務」。

她最後也以「瘋子般的勇氣」形容這次行動，並標註「1／24Netflix早上九點直播」，預告霍諾德徒手攀登台北101的畫面將同步曝光，消息一出，立刻引起網友熱議，不少人驚呼「光看照片就腿軟」、「董事長真的太敢了」、「這才是真正的高度挑戰」。

霍諾德此次挑戰不僅被視為攀岩界的歷史性時刻，也讓台北101再度成為國際焦點，外界也期待這場結合極限運動與城市地標的震撼畫面，能為台灣留下難得的紀錄。

