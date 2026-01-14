賈永婕震撼登頂101外牆！曬高空驚悚照 瘋喊：腿軟了

全球矚目的極限挑戰即將在台北登場，Netflix將於24日直播《赤手獨攀台北101：直播》。為了替這場「不可能的任務」造勢，台北101董事長賈永婕率先親身試膽，不僅曬出驚悚的高空視角照，更自嘲是「瘋子董事長」才敢站上去。

賈永婕與艾力克斯霍諾德合照。（圖／翻攝賈永婕的跑跳人生 臉書）

曾以紀錄片《赤手登峰》拿下奧斯卡金像獎的美國攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold），預計在台灣時間24日上午9時，挑戰無繩索徒手攀爬508公尺高的台北101大樓。這不僅是該串流平台在亞洲首場大型戶外極限直播，更被視為霍諾德職涯中變數最大、最驚險的戰役。

賈永婕曬出驚悚的高空視角照。（圖／翻攝賈永婕的跑跳人生 臉書）

官方釋出的正式預告片中，霍諾德坦言即便事前準備再周全，總會有意料之外的狀況，並表示自己多年來已「習慣了恐懼」。影片中也收錄了他妻子的訪談，她提到雖然丈夫已為人父，但這就是他的本質，必須心無旁騖地完成這場史無前例的摩天大樓攀登。直播當天，包括艾勒鄧肯（Elle Duncan）在內的5位嘉賓也將同步參與。

為了宣傳這項盛事，賈永婕14日透過社群平台分享自己站上大樓頂端的驚險畫面。她坦承嘗試當下雙腿發軟，腳下僅踩著一條鋼圈，雖然面對鏡頭露出燦爛笑容，但她事後幽默回應網友，那是「硬擠出來的」，甚至有網友留言說光看高度就想尿尿，她也回應：「來都來了。」

賈永婕14日透過社群平台分享自己站上大樓頂端的驚險畫面 。（圖／翻攝 賈永婕的跑跳人生 臉書）

對於這項常人視為太危險、太可怕的挑戰，賈永婕笑稱自己屬於「不太正常」的那一類，認為這展現了強大與厲害。她更自詡：「頂尖高手再神，也要有瘋子董事長願意擔當，一般董事長應該已腿軟。」這番大膽行徑引來網友驚呼「太狂了」，直言再也找不到像她這麼猛的董事長。

