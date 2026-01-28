賈永婕非蔣萬安對手 戴錫欽：綠營鄭麗君最強、卓榮泰配合度高

戴錫欽指鄭麗君代表綠營選台北市長最強。資料照 廖瑞祥攝



台美關稅協議談定之後，行政院副院長鄭麗君是否參選台北市長，成為熱門話題。國民黨台北市黨部主委、現任台北市議長戴錫欽今（28日）表示，研判賴清德總統最後可能派出的人選，會是行政院副院長鄭麗君或行政院長卓榮泰，而鄭麗君又「強過」卓榮泰。

戴錫欽接受廣播專訪也說，儘管綠委王世堅、台北101董事長賈永婕的討論度也都很高，但因為兩人完全沒意願，終究不會成為台北市長參選人。

戴錫欽分析，如果是鄭麗君來選，有機會選到45%得票，應該是綠營目前最強的台北市長人選。理由有三：包括台美關稅談判加分、氣質形象符合台北市民喜好、未涉爭議事件且仇恨值低。

廣告 廣告

至於卓榮泰，戴錫欽認為，卓揆的爭議性跟仇恨值都高過鄭麗君，所以得票不會比鄭麗君多。但他表示，卓的特性是「配合度高」，如果賴總統最後無法勸服鄭麗君，轉而拜託卓榮泰，卓應該會義無反顧地接受。

更多太報報導

台北市長提名「就等鄭麗君點頭」？ 段宜康：大家心裡有數

民進黨政府力拱鄭麗君談判成績 鄧凱勛：當年拱陳時中選北市長翻版？

顧爾德專欄：鄭麗君漂亮一役，不是只為讓川普高興