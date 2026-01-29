賈永婕鬆口了！外界力拱「代表綠營選台北市長」 本人親上火線回應

即時中心／高睿鴻報導

美國極限攀岩好手霍諾德（Alex Honnold）近日在台灣完成驚人壯舉，花費僅91分鐘，就徒手攀登至台灣101的頂部，引發全球矚目；此事不僅讓台灣、台北及101大樓，成功躍上國際媒體版面，同時也讓101董座賈永婕備受外界讚譽、成為行銷台灣的大功臣。由於聲勢水漲船高，外界甚至開始傳出，她有機會扮演年底大選奇兵、為民進黨征戰台北市長一職；但賈永婕今（29）受訪時，立刻回應「絕對、絕對、絕對不可能！」。

賈永婕首先表示，今天之所以露面，主要是為了宣傳、開箱101大樓的頂部空間「Skyline 460」。她直言，很多台北市的朋友、甚至全台灣人，大概都很少民眾知道，還有一個比101層樓更高的地方，也就是最近聲名大噪、霍諾德成功攀上的Skyline 460。賈永婕接著說，這其實是開放給所有遊客、人人都能上來的空間，「只要你有預約，我們就會幫你準備好；然後，就可讓大家很安全地站上制高點、用Alex的視角，俯瞰整個台北市」。

快新聞／賈永婕鬆口了！外界力拱「代表民進黨選台北市長」 本人出面回應

101董事長賈永婕。（圖／民視新聞資料照）

她繼續分享道，像自己一開始上去，就覺得非常好玩，可以看到台北大巨蛋、國父紀念館、圓山飯店等知名景點，甚至還找到自己的住處、就讀的小學及國中。因此賈永婕說，其實大家也都可以上來，看看自己的成長軌跡，實在是蠻有趣的事情。

但另一方面，對於外界傳出各種天馬行空、看似頗有創意的提案，例如在Alex的攀爬起點，打造話題裝置藝術、甚至模擬攀爬設施，吸引親子族群等，賈永婕的態度則是「開放但審慎」。她直言說，各種創意當然都值得討論，但背後也可能涉及肖像權與場地權責問題，必須依法評估；至於水舞廣場等戶外空間，目前也是由台北市府管轄，因此，「不是說做就能做，安全一定是第一優先」。

不過，面對另一個更大膽的想像、也就是被外界力拱參選台北市長，賈永婕則趕緊直言說：「我已經講過了！我絕對、絕對、絕對不可能，參加台北市長選舉」。她表示，台北市長是一份重責大任，還是得交給「真的很有市政經驗的人」來做；而關於選舉這件事，也是應交給更有經驗的政治人物，顯然較為恰當。

