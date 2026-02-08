賈永婕點名「當權者」要林宅血案真相 周玉蔻提2點痛批：企圖替蔣家洗白

改編自1980年代震撼社會的「林宅血案」電影《世紀血案》，因為取得家屬林義雄的授權就開拍，爭議持續延燒。台北101董事長賈永婕日前發文公開喊話，「當權者，請給大眾一個交代」，未料相關說法引發部分網友質疑。對此，媒體人周玉蔻在臉書發文砲轟，賈永婕「花瓶無腦」風格的短短幾句話，帶風向把目標指向已經執政10年的「當權者」民主進步黨，替國民黨蔣家洗白的企圖，跟那些拍攝「世紀血案」之徒有什麼不一樣？

電影《世紀血案》，爭議風波持續延燒，賈永婕日前透過社群有感而發，坦言重新回顧這段歷史後深受震撼，並公開喊話「當權者，請給大眾一個交代」。賈永婕表示，自己過去對林宅血案的細節了解有限，直到近期事件再度被討論，才主動查閱大量資料，「我想知道真相，林宅血案的真相。」她形容當年案件的血腥與殘酷程度超乎想像，痛批「怎麼可以這樣隻手遮天、無法無天」，直言整起事件「太粗暴、太殘忍、太可怕」，讓人既憤怒又心痛。​

對此，周玉蔻痛批，林宅血案跟「當權者」要真相？賈永婕不僅無腦還很壞，故意帶風向把千古慘案的責任推給現在執政的民進黨。跟當權者要真相？當權者是誰？當年案發時的當權者，就是你賈永婕前幾天接受王偉忠訪問時，得意忘形的附和他說你自己出身是「藍營」，還笑說當上了101董事長，被罵「背叛」的那個藍營祖宗：蔣家獨裁政權。

​ 賈永婕喊話當權者給 「林宅血案」真相 周玉蔻砲轟： 故意裝儍裝無知 ​



周玉蔻指出，101當成自己網紅流量的私房玩具，不必動大腦，玩沒有成本的風險，一般人反正「娛樂一番」也懶得追究公器私用、吹噓膨風背後專搞個人公關、破壞公股公司董事長治理責任與義務的問題。但是，牽涉到林宅血案，關係人性與人命，真實與殘酷的蔣經國政府的黑暗手段，也可以照様無腦搶流量扮網紅嗎？不會Google 嗎？沒有ChatGPT嗎？旁邊沒有人可以請教嗎？

這麼嚴重嚴肅的問題，隨便三兩句話Po文？

周玉蔻強調，林宅血案不只是林義雄的痛、台灣人的痛，那還是人類文明無底線的憤怒，沒有真相，比真相更令人空洞無底哀傷？賈永婕有沒有心腸？有沒有血肉啊？什麼叫要答案？什麼叫向當權者要答案？沒有答案、不給答案、掩蓋答案，就是當時的真相。

​周玉蔻砲轟，​賈永婕花瓶無腦風格的短短幾句話，故意裝儍裝無知裝幼稚，帶風向把目標指向已經執政10年的「當權者」民主進步黨，替國民黨蔣家洗白的企圖，跟那些拍攝「世紀血案」之徒有什麼不一樣？可悲扭曲、無視歷史、輕率貼文，假裝正義女神，這種人居然還是「當權者」任命的官股公司董事長。



