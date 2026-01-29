賈永婕「三絕對」拒選台北市長 開箱限量登頂台北101名額！

攀登好手艾力克斯霍諾德成功登頂台北101，話題持續延燒，而台北101其實有一個戶外平台「SKYLINE天際線」，是民眾可到達最靠近霍諾德登頂的地方，能360度俯瞰台北城市美景，每天都有釋出限量名額，但是否再進一步開放遊客登頂拍照，對此台北101董事長賈永婕回應，執行上不太容易，目前也沒有考慮；而被問到是否參選台北市長，她本人親回「絕對絕對絕對不可能」。

最接近霍諾德登頂！ 台北101 Skyline天際線每天限量預約

台北101戶外平台「SKYLINE天際線」是距離攀登好手艾利克斯霍諾德攻頂登上101最近的地方，民眾可以扣上安全繩全副武裝，持續往上走到第101層樓的戶外屋頂，在海拔460公尺高空漫步，天氣好的時候更可將台北市容一覽無遺，人人都有機會，用他的視角俯瞰台北盆地。

廣告 廣告

台北101第101層樓戶外平台。圖／台視新聞

不管是台北大巨蛋、松山機場、陽明山，360度環繞一圈都沒遮蔽，一次將台北的城市美景盡收眼底，但每天都有限量名額，賈永婕今（29）天也現身導覽，表示平台其實是開放所有的遊客都可以預約上來，大家可以看一看自己成長的軌跡。

被點名選北市長 賈永婕：絕對絕對絕對不可能

而隨著霍諾德話題延燒，這一次賈永婕成功行銷台北101，也被不少網友點名挑戰選台北市長，對此她再三說不，強調「絕對、絕對、絕對不可能參加台北市長的選舉」。

賈永婕也透露，並沒有規畫進一步開放遊客登頂，這確實不是一個很容易可以執行的事情。

台北101設置相關打卡造景 賈永婕：評估中

另外也出現民眾模仿霍諾德攀爬台北101外牆，傳出造成屋簷歪斜，還有民眾期望能設置相關打卡造景，有可能嗎？對此賈永婕表示，大家提供非常多的創意，這個部分可以討論，但還是有一些肖像權的問題，可能也要經過霍諾德同意，可行性恐怕還需要討論評估！

台北／楊宗諺、許修銘 責任編輯／張碧珊

更多台視新聞網報導

霍諾德攀101掀模仿潮！ 屋簷疑「被掰彎下垂且縫隙大」

賈永婕公布霍諾德穿紅衣爬101原因 製作人還擔心「被解讀政治立場」

最強101董座轉戰台北市長？賈永婕「別叫我選舉」：一點都不好玩