賈永婕：不會開放第二人攀101 阿湯哥拍電影可考慮

（中央社記者曾智怡台北29日電）美國自由攀岩好手霍諾德25日徒手攻頂台北101，董事長賈永婕今天表示，未來台北101不會開放給其他人攀爬，但也推薦大家前往101樓的Skyline 460，用安全方式體驗高空；至於若是拍電影，她笑說，如果是阿湯哥就可考慮。

霍諾德（Alex Honnold）25日以91分鐘攻頂台北101，Netflix「赤手獨攀台北101：直播」創下全球620萬觀看次數，觀看時數達1200萬小時，讓全球以不一樣的方式看見台灣。

外界關心未來台北101是否建立攀爬申請流程，賈永婕今天接受媒體訪問表示，霍諾德原本就是偉大極限攀爬者，這項挑戰也只有他可以完成，若民眾有興趣，可以參觀Skyline 460，用最安全方式體驗高空。

她透露，近日確實有收到千奇百怪的企劃案，但一定會評估合理性，並強調在她任內不會再有第2人徒手攀爬台北101 ；若是拍電影，她笑說，「看是誰來」，如果是阿湯哥就可考慮。

賈永婕日前在社群發布站上台北101頂端摸避雷針畫面，她透露，這是團隊經過討論、在安全情況下的一種宣傳，站在最高處風很大，只知道自己手要抓很緊、腳要踩很穩，除了緊張，其他感官全部消失，其實這並非體能問題，而是有無膽量承受。

她分享，霍諾德在攀爬時，因為很專注，無論是民眾拍打玻璃、下方群眾呼喊聲等均未被影響；而霍諾德也不是一個人完成這件事，團隊中約有「30、40位阿湯哥穿梭在建築」，攝影師各個身懷絕技。（編輯：林淑媛）1150129