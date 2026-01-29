賈永婕：不會開放第２人攀101

台北101董事長賈永婕表示，不會開放第2人攀101，也強調台北101沒有改名的必要。圖為賈永婕宣傳距離台北101塔尖最近的戶外觀景平台。(中央社)

本報綜合報導

美國攀岩好手霍諾德完成赤手登頂台北101壯舉，董事長賈永婕29日表示，未來台北101不會開放給其他人攀爬，並強調台北101沒有改名必要。

霍諾德日前成功挑戰徒手攀登台北101大樓，透過Netflix全球直播，讓世界看見台灣。至於未來台北101是否還會再開放攀爬挑戰？賈永婕昨天直言：「這是專屬於頂尖極限運動員的挑戰。霍諾德本來就是非常偉大的攀爬者，我相信只有他能完成。」她也強調，在Alex成功挑戰後，這件事就此畫下句點，在她任內不會再有第2人徒手攀爬台北101，但也推薦大家前往101樓的Skyline 460，用安全方式體驗高空；至於若是拍電影，她笑說，如果是阿湯哥就可考慮。

另外，對於近日外界提到台北101可改名為「台灣101」，賈永婕強調，沒有改名必要性，很多人在網路上討論、批評，但這只是泛政治化議題，「台北101是伴隨大家成長的地標，而它就在台灣」。

這次行銷台北101大成功，外界也有不少呼聲認為賈永婕可以出馬選台北市長，賈永婕昨天接受媒體訪問表示，「對從政完全沒興趣」，這真的超出能力範圍；被問及霍諾德挑戰成功是否也是她的人生最高峰，她說，事情圓滿落幕後沒有這麼想過，但那確實是最美好的一天，「one of my best days」。