賈永婕：今年台北101跨年煙火活動拉長

▲台北101董事長賈永婕表示，今年從12月26日開始，把跨年煙火活動拉長。（圖╱記者林汪靜攝）

[NOWnews今日新聞] 台北101今年以全新主題「SPARK 101」打造橫跨聖誕節、跨年至農曆新年的雙跨年節慶盛典，董事長賈永婕今（3）日表示，通常大家都在12月31日聚集台北101一同看跨年煙火，但今年從12月26日開始，「我們把跨年拉長了」，會有倒數六天的精彩活動，並提醒大家今年要在北面、東面觀賞煙火，會有完全不同的感受。

台北101今日舉行「SPARK 101雙跨年系列活動記者會」，賈永婕指出，今年台北101要往前倒數，有倒數六天的時間在台北101將會有精彩活動提醒大家「我們要倒數了」，「要進入2026，5、4、3、2、1！」把整個跨年歡樂氣氛都拉長，是一個很好玩的亮點。

廣告 廣告

今年「SPARK 101」活動共有四大主題篇章，賈永婕表示，第一，SPARK the MOMENT跨年煙火，今年是運用義大利設計師，進口義大利無煙煙火。而煙火施放時間與去年相同，長度是六分鐘，但今年設計與往年呈現完全不同的旋律和節奏，花樣也不一樣。

第二，SPARK the NIGHT是光雕秀，有迪士尼、玩具總動員大咖全都來到台北101。

第三，SPARK the LOVE，也就是有兩大公益活動、聖誕點燈，再來是整個12月的週末，會讓偏鄉孩子來到台北101的夢想舞台，在這邊散播歡樂、散播愛。

另外還有SPARK the ART，她指出，就是從觀景台一路到台北101辦公大樓，將會有非常多台灣藝術家的藝術品，讓大家可以深刻看見台灣藝術豐富的生命力、豐富的創作力。

賈永婕說，台北101至今跨年煙火已經邁入第21年，這20年來有許多點點滴滴，「我們想要傳達的就是Together as always，一直有你。」台北101煙火想要讓各位感受到幸福、歡樂、感動，但是人生就是這樣，總會有高低起伏、總會有順境、逆境，當然有些時候還會覺得這一年好像特別辛苦、這一年好像有點沮喪，甚至有一點傷痛，不過，她強調，台北101的煙火是要帶給各位勇氣、給各位信心，還有一定要有一個很強大的信念，「是新的一年一定會更好。」

至於外界常常詬病台北101跨年煙火常常施放都是煙霧，看不清。賈永婕直言，其實她當董事長的第一天，就不斷說「不要再看到煙了，那個煙火可不可以就是煙火很澎湃很燦爛的煙火」，這部分仍然與天候因素有很大的關係，「但是已經在選原物料的時候盡量了。」

更多 NOWnews 今日新聞 報導

101董座賈永婕劇透明年重大計劃：將與Netflix合作全球直播

台北101淪太子集團辦公室！賈永婕震驚發聲 籲政府做「這1事」

台北101跨年煙火搶先看！賈永婕：濃煙減少、長6分鐘 最佳角度曝