賈永婕：任內不會開放第2人爬101 阿湯哥拍電影例外

美國攀岩傳奇霍諾德（Alex Honnold）25日成功徒手攻頂台北101大樓，董事長賈永婕今天（1/29）表示，未來台北101不會開放其他人攀爬；至於若是好萊塢巨星湯姆克魯斯（Tom Cruise）要來拍電影，賈永婕笑著說，那就可以考慮。

賈永婕今天受訪時表示，霍諾德原本就是非常偉大的極限攀爬者，這項挑戰也只有他可以完成；霍諾德成功攀爬，也不是一個人完成這件事，團隊中還有30、40個「阿湯哥」穿梭在大樓內，包括吊掛攝影機及繩索掛勾等，人人身手不凡。

賈永婕透露，近日確實收到千奇百怪的企劃案，但一定會評估合理性，在她任內不會開放第2人徒手攀登；至於如果是國際巨星阿湯哥要來拍電影，她笑著說「可以考慮」。

賈永婕也提到，大家若想體驗101高空的感覺，可到Skyline 460，這裡比101層樓還要高，遊客只要預約就可在這個制高點，用霍諾德的視角俯瞰台北市。

