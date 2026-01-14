賈永婕「只站一條鋼圈」登頂101 網嚇傻：看得我腿軟、手心冒汗

【緯來新聞網】美國極限攀岩家艾力克斯‧霍諾德（Alex Honnold）將挑戰徒手攀登高達508公尺的台北101外牆。這場創舉將由Netflix於1月24日進行全球兩小時直播，成為國際矚目的極限冒險盛事。為替活動暖身，台北101董事長賈永婕親自登上大樓最高尖端宣傳，直呼：「徒手攀爬也太危險，太可怕了吧！」

賈永婕突「登頂101」喊心臟大顆。（圖／賈永婕Threads）

霍諾德以無繩攀登優勝美地酋長岩一戰成名，被譽為全球最頂尖的徒手攀岩者之一。他這次挑戰台北101，無疑將再次把極限運動推向新高峰。雖然台北101曾吸引多位冒險者，但霍諾德不使用任何保護繩索的攀登方式，讓這次挑戰風險倍增，也格外引人關注。



賈永婕在社群媒體上發出多張自己「登頂」照片並配文寫道：「天啊，徒手攀爬也太危險，太可怕了吧！沒錯，這樣想是正常的。不太正常的如我會覺得太強大，太厲害了！但就算是頂尖高手，也需要一個瘋子董事長願意站出來支持！」



賈永婕坦言自己站上大樓尖端時雙腿發軟，只能踩在一條鋼圈上，但仍勇敢接受挑戰。「我就是有勇氣站上去！」她寫道，同時喊話：「Team 101 My team，讓我們一起完成這個不可能的任務！」最後還加上標籤「瘋子般的勇氣」。



這番舉動立即引發熱烈迴響。許多網友留言表示佩服與震驚，有人說：「太驚人了！董事長真的是最強代言人。」也有人直言光看照片就手心冒汗，「只是在觀景台看都腳軟了，實在太猛。」還有網友幽默表示：「看了幾張照片就出現輕微的懼高症狀，這個女人太狠了。」

廣告 廣告

更多緯來新聞網報導

李千娜「回娘家」找電子花車助陣！翻唱冠佑加入五月天前超夯歌曲

徐佳瑩搶先宣布6月雙喜降臨！自爆演唱會最愛哭橋段