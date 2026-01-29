賈永婕：台北101沒改名必要 霍諾德攻頂展現台灣精神

（中央社記者曾智怡台北29日電）美國攀岩好手霍諾德完成赤手登頂台北101壯舉，董事長賈永婕今天表示，這項活動最珍貴效益在於展現台灣「願意接受挑戰」的精神，也挹注全台觀光。

對於近日外界提到台北101可改名為「台灣101」，賈永婕強調，沒有改名必要性，很多人在網路上討論、批評，但這只是泛政治化議題，「台北101是伴隨大家成長的地標，而它就在台灣」。

霍諾德25日以91分鐘攻頂台北101，Netflix「赤手獨攀台北101：直播」創下全球620萬觀看次數，觀看時數達1200萬小時，讓全球以不一樣的方式看見台灣。

這次行銷台北101大成功，外界也有不少呼聲認為賈永婕可以出馬選台北市長，賈永婕今天接受媒體訪問表示，「對從政完全沒興趣」，這真的超出能力範圍；被問及霍諾德挑戰成功是否也是她的人生最高峰，她說，事情圓滿落幕後沒有這麼想過，但那確實是最美好的一天，「one of my best days」。

賈永婕指出，這項曝光不僅對台北101的國際觀光有助益，還能挹注台北市甚至全台灣觀光；再者，霍諾德本人有300多萬粉絲（攀爬前粉絲數約200多萬），對攀岩喜好者來說，台灣正是適合登山的「美麗地方」，「不管怎樣，會讓全世界看到不一樣的台灣」。

賈永婕也分享，外國朋友很驚訝台灣願意、敢做這件事，她認為，光是願意接受挑戰的精神就很值得被看到，展現不一樣的台灣精神，但效益很難量化，可是能在如此短時間占據全球目光，「我也沒想到會這麼成功」，這項活動也帶動當日觀景台人次增加20%。

至於台北101花費成本，她表示，「我們半毛錢都沒花，但同仁的付出是無價」，這件事不在於賺多少錢，而是背後的意義。賈永婕透露，若週日天氣還是很差，週一也是最後一天了，畢竟只要延遲一天，就會多很多成本（Netflix團隊機票食宿等）。

此外，談及今年景氣，賈永婕樂觀以對，她指出，台北101今年到目前業績較去年同期成長，今年目標超越去年的新台幣240億元，努力繼續當店王。

台北101總經理朱麗文補充，百貨店王原是台中新光三越，因氣爆受影響，讓台北101從第二名升至店王；儘管去年民眾出國人次創高，但觀景台、商場營收獲利皆正成長，其中，去年觀景台人次超過150萬，將持續透過策展吸引國內外旅客，也推薦大家Skyline 460特殊體驗。（編輯：林淑媛）1150129