賈永婕 有被討厭的勇氣

賈永婕接任台北101董事長職位後話題不斷，也開創台灣百貨商場新局。（陳俊吉攝）

從就任第一天，台北101董事長賈永婕屢登媒體大版與網路熱搜，從百貨剛入池的魚兒變成「電鰻」，不按牌理出牌，更讓她被同業視為「規則破壞者」。不管外界眼光，賈永婕笑說，只要對101好，「如果因為這樣被討厭，那代表我很成功！」並要積極與團隊出奇招，「不改變就不會有進步」。

「到底規則是什麼？我根本不知道市場上有什麼規則。」賈永婕說，自己不是為了標新立異，或是為了破壞而破壞，「我就是往前走，往我認為好的地方做。」她以健身為例，要練肌肉一定要有撕裂和破壞，肌肉才能發達地長出來。在演藝圈和婚紗店累積的養分，讓她覺得百貨業做行銷一定要緊跟時事與消費心態，藉此出奇制勝。

賈永婕直言，自己最無法理解的就是「蕭規曹隨」，常常質疑「我不懂為什麼不能這樣子？Why not？」於是從大谷翔平的「50/50紀念球」推出「夢想高飛」特展、G-Dragon展覽，一個個話題將台北101推向新聞熱點。

遇上雜音從來不走心

而行動派的她，可以上午到立法院備詢，下午和團隊討論國慶和跨年煙火，晚上以房東身分出席時尚派對，對內不僅是董事長，也是最耐操和好用的代言人。但她最感謝自己的團隊，從獨自一人拎著小包包上任，現在已培養出好默契，彼此激盪出更多火花，「我給他們能量，他們也會給我能量，互相激撞。」賈永婕說，而且這樣溝通成本降低，做起事來更有效率。

賈永婕說，「如果要當Game Changer，自身一定要有很大的改變，才能有很大的成長。」在改變過程就算有雜音、引來同業不滿，她也從不走心，因為家人打「預防針」已訓練出自己的強心臟，「我的信念非常強大，我覺得『我是在做對的事情、對的決策』，如果我做不對的決策，董事會也不會同意。」而目前台北101走出到台中，就是她和團隊最興奮也最期待的事。

明年準備給外國朋友驚喜

賈永婕透露，明年計畫將有很大的改變，「會製造驚喜給世界各國的朋友。」就算伴隨壓力與痛苦，喜歡挑戰極限的她卻樂得很，笑說：「成長痛其實很爽！」她說過去幾年的極限運動經驗，鍛鍊出強大的毅力，她也補充說一定要有企圖心，才能朝著目標邁進，「就像訓練體能，你沒有經過喘不過氣、沒有經過不停的罵髒話，就看不到未來的甜美果實。」但她深知不能為了改變而改變，須經各方評估，「畢竟是做生意，還是要考慮業績」。

1年多前的自己會預料到有現在的成績嗎？賈永婕笑說：「真的想不到欸，其實我沒有多想什麼，也不會想明年會怎麼樣，就當作最後一天在做，坦白說，我真的『無欲則剛』，我應該做什麼就做什麼，發揮到極限。」好奇會跟1年前的自己說什麼呢？「很感謝自己有這個勇氣做這個決定。」