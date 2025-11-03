賈永婕101辦桌當暗樁 兼差製作人薪水曝光

陳隨意（左起）、隋棠、賈永婕、千千出席「2025三立集團內容創新發布會」。三立提供



台北101董事長賈永婕擔任跨國實境節目《請世界吃桌》製作人，今（11╱3）與隋棠、陳隨意、美食YouTuber千千出席「2025三立集團內容創新發布會」，被問酬勞，她笑說：「我沒有被告知有任何酬勞，我也沒有問，老實說製作成本實在是難以估計，所以我也認真地幫忙拉很多贊助。」

其實一開始，賈永婕是被找去當主持人，她笑說：「這個過程蠻奇妙的，當初在寫這個案子時，崔姊（崔長華）是設定我是主持人，因為我也是很愛做菜，當初的設想是在台灣各地辦桌，我也很有興趣，沒想到案子寫一寫我就變賈董了，案子寫一寫就變到世界去了，計畫越來越大，崔姊希望我可以跟她一起當製作人，101後來也有加入。」

廣告 廣告

節目由隋棠、藍正龍、浩子、陳隨意以及千千組成「辦桌台灣隊」，預計明年1月開拍，將到澳洲雪梨歌劇院、日本熊本城、美國紐約時報廣場等全球知名地標前挑戰「辦桌」創舉。對於101董座之外的外務，賈永婕說：「只要是對的事情，只要對101整體形象、台灣的整體形象是好的，我覺得都OK耶！而且這個節目最後會回到101這邊辦桌，我還要煮菜喔！」

雖擔任製作人，但賈永婕對自己的廚藝很有信心，自封「暗樁總鋪師」，「我個人都在家辦桌，就是很愛煮、很愛請客」。透露拿手菜是「辣炒螃蟹」，還自爆廚藝是在留學時練成，「可能小時候在國外念書時有做給前男友吃，就有訓練過，其實在國外吃東西很貴，如果想要吃一點中式的餐點真的要自己做」。

至於是否有做菜失敗的經驗？賈永婕透露：「有1次非常恐怖，我有一陣子非常喜歡帶小孩出去露營，我很喜歡在野外做菜，就是非常憑感覺，我會一邊喝酒一邊做菜，最後我的牛排鹹到爆，大概只有那1次吧！」

除了因前男友練出好廚藝，老公王兆杰也是讓賈永婕進度的「動力」，她笑說：「我老公是1個出一張嘴的人，嘴巴非常挑剔，做菜我是沒有任何食譜，有一點真的憑感覺，我蒸魚有點像在擲筊，但是於每次蒸出來我都非常滿意、客人也非常滿意，就覺得鮮嫩多汁，但是我老公吃了1口後就說『嗯，大概多了6秒鐘』，他就是很機車，但是也因為他這樣機車，我反而會認真想是不是真的多了6秒？我們家是走這個路數。」

不只老公，賈永婕爆料小孩嘴巴也很刁，「我的老二非常愛吃螃蟹，通常做出來我就會先讓大小姐先吃吃看，她會說可以再濃一點」。2個在國外唸書的女兒也遺傳她的好手藝，「老實說我也沒有教她們，可是她們最近時不時會傳她們自己做的食物照片，而且她們是喜歡有儀式感的，就算是1個人吃飯，她都會把擺盤弄好」。被問女兒是否也是做給男友吃？她則笑說：「我女兒有交代不准說。」

更多太報報導

隋棠遭控欠管委會11萬曝進度 一家5口愛吃素偷師辦桌大菜

不倫粿粿被罵翻！ 經紀公司：王子全面停工

曹佑寧昔遭粿粿摟抱畫面瘋傳 聞出軌新聞尷尬認「很難不看到」