賈永婕101辦桌當暗樁 兼差製作人薪水曝光
台北101董事長賈永婕擔任跨國實境節目《請世界吃桌》製作人，今（11╱3）與隋棠、陳隨意、美食YouTuber千千出席「2025三立集團內容創新發布會」，被問酬勞，她笑說：「我沒有被告知有任何酬勞，我也沒有問，老實說製作成本實在是難以估計，所以我也認真地幫忙拉很多贊助。」
其實一開始，賈永婕是被找去當主持人，她笑說：「這個過程蠻奇妙的，當初在寫這個案子時，崔姊（崔長華）是設定我是主持人，因為我也是很愛做菜，當初的設想是在台灣各地辦桌，我也很有興趣，沒想到案子寫一寫我就變賈董了，案子寫一寫就變到世界去了，計畫越來越大，崔姊希望我可以跟她一起當製作人，101後來也有加入。」
節目由隋棠、藍正龍、浩子、陳隨意以及千千組成「辦桌台灣隊」，預計明年1月開拍，將到澳洲雪梨歌劇院、日本熊本城、美國紐約時報廣場等全球知名地標前挑戰「辦桌」創舉。對於101董座之外的外務，賈永婕說：「只要是對的事情，只要對101整體形象、台灣的整體形象是好的，我覺得都OK耶！而且這個節目最後會回到101這邊辦桌，我還要煮菜喔！」
雖擔任製作人，但賈永婕對自己的廚藝很有信心，自封「暗樁總鋪師」，「我個人都在家辦桌，就是很愛煮、很愛請客」。透露拿手菜是「辣炒螃蟹」，還自爆廚藝是在留學時練成，「可能小時候在國外念書時有做給前男友吃，就有訓練過，其實在國外吃東西很貴，如果想要吃一點中式的餐點真的要自己做」。
至於是否有做菜失敗的經驗？賈永婕透露：「有1次非常恐怖，我有一陣子非常喜歡帶小孩出去露營，我很喜歡在野外做菜，就是非常憑感覺，我會一邊喝酒一邊做菜，最後我的牛排鹹到爆，大概只有那1次吧！」
除了因前男友練出好廚藝，老公王兆杰也是讓賈永婕進度的「動力」，她笑說：「我老公是1個出一張嘴的人，嘴巴非常挑剔，做菜我是沒有任何食譜，有一點真的憑感覺，我蒸魚有點像在擲筊，但是於每次蒸出來我都非常滿意、客人也非常滿意，就覺得鮮嫩多汁，但是我老公吃了1口後就說『嗯，大概多了6秒鐘』，他就是很機車，但是也因為他這樣機車，我反而會認真想是不是真的多了6秒？我們家是走這個路數。」
不只老公，賈永婕爆料小孩嘴巴也很刁，「我的老二非常愛吃螃蟹，通常做出來我就會先讓大小姐先吃吃看，她會說可以再濃一點」。2個在國外唸書的女兒也遺傳她的好手藝，「老實說我也沒有教她們，可是她們最近時不時會傳她們自己做的食物照片，而且她們是喜歡有儀式感的，就算是1個人吃飯，她都會把擺盤弄好」。被問女兒是否也是做給男友吃？她則笑說：「我女兒有交代不准說。」
更多太報報導
隋棠遭控欠管委會11萬曝進度 一家5口愛吃素偷師辦桌大菜
不倫粿粿被罵翻！ 經紀公司：王子全面停工
曹佑寧昔遭粿粿摟抱畫面瘋傳 聞出軌新聞尷尬認「很難不看到」
其他人也在看
護理師曝王子陪粿粿看診內幕！傻眼喊：我們不是出氣筒，性別趴洩端倪
近日一名護理師也在Threads上發文，曾遇到王子陪同粿粿看診，更曝光對兩人的印象直呼傻眼。造咖 ・ 8 小時前
粿王「美國行」最新鐵證曝光！他「1舉動」藏不住
娛樂中心／江姿儀報導男星范姜彥豐日前指控粿粿與男星王子（邱勝翊）有不正當男女關係，王子發文道歉認了「（與粿粿）超過了朋友間應有的界線」，1日粿粿回應時也認了「與王子有踰矩行為」。兩人過去出遊、貼文的甜蜜對話也被網友們挖出，其中粿粿與王子「美國行」，竟被網友直擊，2人同遊鐵證曝光。民視 ・ 9 小時前
王子捲入粿粿婚變風波 喜鵲娛樂宣布：暫停所有演藝活動
今（3日）王子所屬經紀公司「喜鵲娛樂」也發出聲明，表示將暫停王子所有演藝工作。聲明中寫道：「因公司藝人邱勝翊私領域的失當行為引起爭議，佔用社會資源造成諸多打擾，在此先向社會大眾致歉，並感謝大家的關心。」公司並指出，即日起「停止邱勝翊所有演藝事業規劃與活動安...CTWANT ・ 2 小時前
粿粿自白"買網軍洗文"被抓包 網諷:花千元省千萬
生活中心／綜合報導 藝人粿粿與王子邱勝翊得婚外情風波持續延燒。昨天（1日）粿粿PO影片坦承和王子出現逾矩行為，但卻反控老公范姜彥豐向他追討鉅額離婚費。隨後社群平台竟然出現大量網軍發文附和粿粿，不只發文內容一模一樣，甚至爆出一篇文1000元的價碼，再度遭到網友炎上。另外，由於負面輿論不斷，今年初粿王二人共同合作的品牌，也緊急進行切割。民視 ・ 1 天前
王子、粿粿美國行新照曝光！網驚爆「聖地牙哥偶遇」 兩人面露燦笑
藝人范姜彥豐與妻子粿粿婚變風波持續延燒。范姜彥豐日前公開指控她婚內出軌男星王子（邱勝翊）後，粿粿於1日發布長達17分鐘的影片親自回應，承認與王子有「踰矩的行為」，對此表達歉意。其中，「美國行」就被認為是這場婚姻的關鍵轉折點，事件爆發後，就有中國網友曝光曾在聖地牙哥偶遇粿粿、王子的照片，驚嘆「世界真小」。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
范姜彥豐、粿粿結局？律師預言「三輸」：難複製Andy老師 曝唯一贏家
藝人范姜彥豐與妻子粿粿婚變風波持續延燒。在范姜彥豐日前公開指控她婚內出軌男星王子（邱勝翊）後，粿粿於1日發布長達17分鐘的影片親自回應，承認與王子有「踰矩的行為」，對此表達歉意。對此，就有律師分析，此事件最終恐形成「三輸案件」，唯一贏的就是吃瓜群眾。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
范姜、粿粿、王子三方聲明滿天飛！網紅律師：但這三人有一共識
范姜、粿粿、王子三方聲明滿天飛！網紅律師：但這三人有一共識造咖 ・ 1 天前
王子偷吃粿粿毀形象！9月演唱會片段被酸爆「不要忘記人家有老公」
粿粿（江瑋琳）和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子（邱勝翊）和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承「超過了朋友間應有的界線」衝擊形象事業，過往社群貼文也被放大檢視。就有網友翻出9月在臉書分享的演唱會片段開酸：「忘詞還好，不要忘記當兵，不要忘記人家有老公」。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
5年情斷！任容萱證實分手 被問Selina懷二胎回應了
5年情斷！任容萱證實分手 被問Selina懷二胎回應了EBC東森娛樂 ・ 4 小時前
粿粿新片「槓上范姜」9點懶人包曝！網1關鍵不挺：死路一條
娛樂中心／周希雯報導前啦啦隊女神粿粿與男星范姜彥豐結婚3年，今年7月突被瘋傳婚變、卻遲遲未回應，直到近期男方拍片控訴，粿粿婚內出軌2人共同好友、男星王子（邱勝翊），引發一波互撕大戲。對此，粿粿坦承與王子確實有逾矩行為、但並非離婚主因，更反控范姜向她索討破千萬的離婚費，也細數起2人婚姻上的衝突與帳目，該片一出又掀起兩極論戰。有網友特別整理出懶人包，搖頭表示「女方未離婚就出軌，死路一條」，而且背叛家庭還要爭取家人，「天大笑話」。民視 ・ 1 天前
獨家／粿粿婚內出軌風暴 前男友暖聲祝福：希望社會給他們空間好好處理
啦啦隊女神粿粿婚內出軌風暴延燒，在粿粿發布影片之後，有網友說，所有婚姻中的不愉快，都不該成為出軌的藉口。粿粿與范姜彥豐的婚姻破裂，牽扯偶像藝人王子邱勝翊，事情恐怕還沒那麼快落幕。粿粿前男友K先生，接受三立新聞網訪問表示，本刊專訪，回想她昔日單純、陽光的模樣，語氣訝異、心疼，希望社會給他們空間好好處理。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
粿粿出軌後住處惹議 小禎無辜捲入 經紀人強調：根本不認識
粿粿出軌後住處惹議 小禎無辜捲入 經紀人強調：根本不認識EBC東森娛樂 ・ 5 小時前
王子粿粿代言爆不倫！大立美「急發331字聲明」宣布：合作關係已結束
藝人范姜彥豐與妻子粿粿婚變風波持續延燒。在范姜彥豐日前公開指控她婚內出軌男星王子（邱勝翊）後，粿粿於昨（1）日發布長達17分鐘的影片親自回應，道歉承認與王子有「踰矩的行為」。而王子近來上海音樂會跟台灣一日店長活動取消，如今他年初牽線粿粿一起代言的大立美也發出聲明表示雙方已終止合作。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
粿粿道歉片藏1心機！律師動容讚「誠懇又真情」預測：大量女性倒向她
前啦啦隊隊員粿粿，今（1日）以17分鐘的自錄影片，說明與范姜彥豐在婚姻中遇到的各種狀況，這些婚姻中會遇到的瑣事一件件的堆積，反成了兩人感情變冷的主因，她也道歉，這些都不該是與王子有逾矩關係的理由。律師王至德發文解析影片，直呼「這個影片之後，預期會有大量的女性網友倒向粿粿。」三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
粿粿沒邊界爭議「摟腰片段燒到曹佑寧」 今首度開口回應
曹佑寧今（3日）出席三立集團內容創新發布會，雖是為新戲《愛鄰洗衣店》宣傳，然而現場焦點卻落在他對粿粿與王子（邱勝翊）爆出不倫風波的回應。曾在《全明星運動會》與粿粿同為紅隊成員的他，坦言「很難不看到」相關新聞，語氣平實卻引發關注。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前
曾被粿粿「無邊界感」攔腰摟抱！曹佑寧尬認：很難不看到新聞
粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），兩人是因《全明星運動會》節目結緣，也曾是節目一員的曹佑寧3日出席2025三立集團內容創新發布會，被問到近來事件，尷尬坦言很難不看到新聞，因為真的太多討論，但自己沒有多想，當初在節目上也是專注在運動比賽上。鏡報 ・ 4 小時前
粿粿跟家寧找同公關團隊？潔哥揭1關鍵：怎麼都一樣
粿粿遭夫范姜彥豐控婚內出軌王子，影片承認逾矩行為並指婚姻失衡、育兒壓力大，男方開口要1600萬；潔哥質疑澄清話術像家寧風波、公關操作再掀討論。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
王力宏與Ella合唱〈Super Star〉因版權下架 團隊砸錢大和解
王力宏日期在中國大陸深圳，舉辦《最好的地方》演唱會，與嘉賓Ella陳嘉樺合唱S.H.E經典歌曲〈Super Star〉，現場版MV於10月30日因版權問題無預警下架，時隔48小時後，團隊與版權方達成共識，經紀人楊文傑說：「花了31萬解決這個事，給粉絲一個漂亮的成績單，實力寵粉，能花錢火速砸回版權，這是必須的！非常值得！」鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前
獨家／何豪傑和雙兒體型懸殊 妻和家馨被質疑DNA
藝人何豪傑與太太和家馨近日首度帶著兩個兒子一同亮相，為成長飲品拍攝廣告形象照。因為大兒子身高188公分、小兒子雖才國三也已185公分，一家人站在一起氣勢驚人。相較之下，身高不到180公分的何豪傑，瞬間成了家中最嬌小的一位，讓和家馨笑說：「連雜貨店老闆都問，這真的是何豪傑的小孩嗎？」鏡週刊Mirror Media ・ 15 小時前
「護理系女神」謝侑芯昏迷飯店浴缸 黃明志急施作CPR搶救仍無效
31歲「護理系女神」謝侑芯日前傳出在馬來西亞驟逝，消息震撼大眾，但今（2日）大馬警方透露歌手黃明志人也在發現謝侑芯遺體的飯店內，據悉當時他有替謝侑芯進行CPR搶救（心肺復甦術），但仍急救無效。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前