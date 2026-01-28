賈永婕26年前演八點檔女主角 嫩照出土自嘲「像一根大木頭」

2000年華視八點檔「吉祥如意年年來」女主角賈永婕以古裝扮相上陣播氣象。（圖／楊約翰攝）

女星賈永婕自接任台北101董事長後話題不斷，日前美國攀岩傳奇艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）完成徒手攀登台北101的壯舉，吸引全球關注，也讓賈永婕連日登上新聞版面。她26年前演出八點檔《吉祥如意年年來》的畫面也隨之被翻出，當年青澀模樣再度引發網友熱議。

臉書粉專「華視時光驛站」分享《吉祥如意年年來》片段，女星郁方23日在社群平台轉發該劇畫面，笑說：「這就是賈董的第一部古裝八點檔女主角。」她也自嘲名義上雖然演對方的姊姊，「但比較像她的婢女啦」

廣告 廣告

賈永婕隨後發文回應好友表示：「一大早郁方傳這個給我，是想要幫我轉換心情嗎？我看起來有夠笨的！像一根大木頭！」她也笑說，在緊張的時刻前夕，就讓大家一起笑一笑吧。之後更在留言區加碼分享另一段畫面，自嘲直呼：「這個更笨」，逗趣互動掀起不少討論。

2000年劉至翰、郁芳、焦恩俊、賈永婕捷運車站發巧克立。（圖／盧禕祺攝）

貼文曝光後引來大批網友留言，「果然是好朋友」、「好久沒看連續劇了，真懷念小時候」、「感覺可以來追這部戲」、「妳有演過古裝戲喔」，甚至有人笑虧她幾乎沒被對焦到，賈永婕也幽默回覆：「我女主角好嗎。」另有網友建議她是否該和電視台洽談買下版權，讓這段「過去青澀的糗樣」下架，賈永婕則自信回應：「怎麼可能，我可愛又漂亮。」正向態度也被粉絲大讚「不愧是永遠正能量滿滿的美少女賈董。」

更多中時新聞網報導

澳網》基絲衛冕成空 得吃佩古拉家傳美食

疫後第7家 樂園黃金線退色 台聯客運收攤

UCC的第一個春節 加強部署