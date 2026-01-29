賈永婕26年前演戲畫面被挖出！崩潰自嘲「像木頭」

美國傳奇攀岩家艾力克斯霍諾德1月25日成功徒手攀登台北101，僅耗時91分鐘便順利登頂，這場備受全球矚目的挑戰背後，台北101董事長賈永婕扮演關鍵推手角色。她以「就算要滾蛋我也要拚」的決心，積極協調各單位並排除萬難，更在事前將大樓外懸掛的5面旗幟全數換為中華民國國旗，透過直播鏡頭讓世界看見台灣。

隨著賈永婕的知名度水漲船高，她過往的經歷也被網友一一翻出。資深女星郁方日前傳給賈永婕一段26年前的演戲片段，畫面中是她參演電視劇《吉祥如意年年來》的青澀模樣。面對昔日的自己，賈永婕毫不留情地自我調侃，直呼當年的演技「看起來有夠笨的」，更生動形容自己「像一根大木頭」，展現其不包裝、真性情的一面。

新北必比登魚湯名店「超人鱸魚」老闆28日晚間發文，分享曾在賈永婕經營的婚紗店C.H. Wedding任職的經歷。他形容賈永婕沒有明星架子，也沒有上位者的距離感，總是選擇與同仁站在同一陣線。當突發狀況發生時，她不急著追究責任，而是先穩定人心，告訴團隊「你不是一個人承擔」、「我們先把事情穩下來，再一起想辦法」。

這位前員工特別提到，賈永婕身上有種現代社會少見的俠女氣質，無所畏懼、果斷直接、表裡如一，鏡頭前與私下沒有任何區別。他認為真正的領導力不是在順風時展現權威，而是在風雨來臨時讓人清楚知道「你不是孤單的，有我在」。這樣的管理哲學深深影響了他日後的經營思維。

