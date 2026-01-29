賈永婕26年前舊作遭「考古」 自嘲：像1根木頭！

娛樂中心／曾詠晞報導



台北101董事長賈永婕近期因推動美國攀岩名將艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）徒手攀登台北101大樓，再度成為媒體焦點。女星郁方在23日上午分享一段26年前2人合作演出的電視劇《吉祥如意年年來》片段，讓賈永婕當年的青澀古裝模樣意外曝光。面對這陣「考古」熱潮，賈永婕也在臉書大方回應，並以幽默的態度化解演技生澀的評論，引發大批網友熱烈討論。





賈永婕自曝26年前古裝「黑歷史」！崩潰自嘲「像一根大木頭」

賈永婕（右圖）近期因推動美國知名攀岩好手艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）（左圖左）徒手攀爬台北101成功，而引起外界關注。

賈永婕自曝26年前古裝「黑歷史」！崩潰自嘲「像一根大木頭」

賈永婕近年以台北101董事長身分為外界所知，經常以幹練、率性的形象出席公眾場合。

郁方深夜「考古」大爆料 賈董首部古裝作品曝光

臉書粉專「華視時光驛站」分享26年前的1部八點檔畫面，郁方於23日轉發並打趣表示「這就是賈董的第一部古裝八點檔女主角」，更自嘲雖然在劇中飾演姊姊，「但比較像她的婢女啦」。影片中，當時剛出道的賈永婕眼神清純，肢體動作則顯得略微生硬，與如今幹練的董事長形象形成極大反差。

賈永婕自曝26年前古裝「黑歷史」！崩潰自嘲「像一根大木頭」

賈永婕2024年接任台北101董事長身分，近期台北101為Netflix節目《赤手獨攀台北101：直播》宣傳而再度引起熱烈討論。

賈永婕自曝26年前古裝「黑歷史」！崩潰自嘲「像一根大木頭」

賈永婕26年前的第一部古裝八點檔近日被好友郁方「考古」挖出，當年青澀的演技掀起許多網友討論。

賈永婕幽默自嘲「大木頭」 高EQ回應下架提議

賈永婕當天（23日）便發文透露，一早就收到郁方的訊息，感嘆這份驚喜應該是「想要幫我轉換心情嗎？」她審視螢幕中26年前的自己，毫不避諱地開啟自嘲模式，直言「我看起來有夠笨的！像一根大木頭！」，甚至還在留言區附上另一段影片，笑稱「這個更笨」，讓網友開玩笑詢問她是否會買下版權「消滅黑歷史」，賈永婕自信回到「怎麼可能，我可愛又漂亮」，這種坦然面對過去的態度，反而讓不少網友大讚其真性情。

原文出處：賈永婕自曝26年前古裝「黑歷史」！崩潰自嘲「像一根大木頭」

