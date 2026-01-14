賈董攀101最高點照片曝 網驚呆：光看就腿軟

40歲極限攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）先前宣布參加Netflix的節目《赤手獨攀台北101：直播》挑戰台北101。董事長賈永婕今（14）日分享多張站在101頂端的照片，直呼：「我承認我腿很軟，但是我就是有勇氣站上去接受挑戰」。

董事長賈永婕 站上台北101頂端。（圖／翻攝自賈永婕臉書）

攀岩家艾力克斯霍諾德出生於美國加州，父母親是社會大學教授，本身是波蘭後裔，5歲時就在體育館裡練習攀岩，對攀爬從小就展露出興趣和天分。曾創下第一個、也是唯一在優勝美地國家公園獨攀酋長岩的紀錄，還擁有最快的優勝美地三冠王攀登記錄。2016年出版傳記《峭壁上的孤獨者:艾力克斯‧霍諾德和他的極限終極冒險》，並成為2018年《赤手登峰》（Free Solo）的主角。

廣告 廣告

艾力克斯霍諾德上個月宣布，預計在台灣時間本月24日早上九時徒手攀登台北101，他將拆解「竹節箱體」結構大樓的攀登要素、克服內心恐懼，在無繩索的狀態下攀爬到最高處，全程將在Netflix直播。他也表示這次挑戰最困難的部分是克服整體疲勞，會持續多久目前仍未知。

台北101董事長賈永婕日前轉發Netflix官方IG的影片，宣傳艾力克斯霍諾德將來台攀岩台北101的新聞，寫下：「全世界的首次的創舉，敬請期待！董事長覺得我的心臟好大啊！」不過網友反應兩極，有些人擔憂：「0安全措施？有背降落傘嗎？」、「不鼓勵這麼危險的極限運動，不該拿生命去挑戰，擔心有孩子模仿」。但也有許多人表示，「加油、留意風向、風強度」、「噢天啊！我先腳麻了！先預祝平安登頂！」、「超期待！」、「不敢看直播，等他成功爬完我再來看回播」。

董事長賈永婕 站上台北101頂端，坦言自己腿很軟。（圖／翻攝自賈永婕臉書）

賈永婕今（14）日上午則在臉書曬出多張站在101頂端的照片，並寫下，「天啊徒手攀爬也太危險，太可怕了吧！沒錯這樣想是正常的。不太正常的如我會覺太強大，太厲害了！但是頂尖高手再神再厲害也要有瘋子董事長願意擔當！一般董事長應該已腿軟……好我承認我腿很軟（有夠高，我只能站一條鋼圈）但是我就是有勇氣站上去接受挑戰！Team 101 My team讓我們一起完成這個不可能的任務！」網友紛紛留言，「真心覺得妳不是一般人，好有勇氣喔太強大了」、「玩命高塔101賈老大」、「叫你第一名董事長！我光看照片已腿軟」、「賈董真是太猛了」、「妳是瘋子無誤啦」。

延伸閱讀

開館首月吸30萬人 台中綠美圖獲Dezeen列全球十大博物館

抗議門票漲10元！南投溪頭園區遭人亂塗「欺負老人」

騎車族注意！新北市7月起「全面開放重機停收費機車格」