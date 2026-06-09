賈靜雯不要看！20歲梧桐妹轉大人「海邊解放性感Body」 成年人尺度網看傻了

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女星賈靜雯與前夫孫志浩的愛女梧桐妹（Angel），近年來開設社群後，舉手投足都是鎂光燈下焦點，如今已成年的梧桐妹，已出落得亭亭玉立，近日曬出一系列三點式比基尼，吸引大票網友關注。

梧桐妹有別知性美的媽媽賈靜雯，穿衣風格極具個人特色。（翻攝自梧桐妹IG）

梧桐妹有別知性美的媽媽賈靜雯，近年因前衛、極具個人特色的穿衣風格，與大膽穿環、刺青，引發焦點，如今已滿20歲的她，近日似乎在宣告轉大人，大方地在IG大曬三點式比基尼辣照。

梧桐妹轉大人PO出比基尼照。（翻攝自梧桐妹Threads）

照片中，梧桐妹身穿一套紅白相間的細條紋三角式比基尼，下身搭配同款綁帶泳褲，姣好身材一覽無遺，面對鏡頭俏皮眨眼、露出甜美笑容，而纖細腰間還有一長排的刺青，展現出新世代自信做自己的態度。

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事實上，對於梧桐妹勇於嘗試不同風格，賈靜雯過去曾表示相當支持，認為每個人對於「美」本來就有不同的定義，笑說「畢竟大家都年輕過」，但也坦言當了父母之後，心臟真的要夠強大。

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