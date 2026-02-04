賈靜雯乾爹吳敦過世 曾為竹聯幫大佬槍殺案入獄

前竹聯幫總護法吳敦今（4）日傳出過世，享壽77歲，他生前也曾為影視製作人，隨著他過世，包括陳啟禮、董桂森在內涉入「江南案」的關鍵人物都已經辭世。

吳敦在曾為竹聯幫大佬，人稱「鬼見愁」，1984年曾前往美國涉及刺殺行動「江南案」，殺害劉宜良，1991年被判刑入獄，他後來也出書《江南案與我的一生：吳敦回憶錄》，分享當時情況。

出獄後他轉往影視界發展，成立「長宏影視公司」，和王晶、蔡揚名、朱延平、劉家昌等人合作，提攜多位藝人，包括捧紅賈靜雯、林志穎、郝劭文、金城武等人，也製作過多部影視作品，包括《旋風小子》、《新烏龍院》以及蘇有朋和賈靜雯合作的《新倚天屠龍記》，並擔任過《功夫灌籃》及《刺陵》的出品人。

對於吳敦過世，朱延平導演表示，他與吳敦先生合作多年，早期從《烏龍院》、《逃學》系列，到前幾年的《功夫灌籃》，「吳敦投資與出品的亞洲賣座作品無數，吳敦晚年病痛纏身，隱居療養，子女皆隨伺左右，孝親之情令人感動，我們最後一次見面是月前他回憶錄出版記者會上，那天他難得露面，神情愉悅，聽聞他昨日是在睡夢中辭世，離苦得樂，祝福他和他的家人。」

吳敦家屬今日公開訃聞，並表示吳敦是在2月3日上午6時30分離世，預計2月15日在二殯舉辦告別追思會，當天將不會開放公祭。

