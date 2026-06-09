賈靜雯先看《揭密日》當媽媽放風 深信浩瀚宇宙還有其他生物

賈靜雯在《揭密日》首映會上，嘗試擺出碰上外星人的動作，拍完自己都喊「獻醜了」。

出席電影《揭密日》（Disclosure Day）的賈靜雯，從導演史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）以前的《第三類接觸》、《E.T. 外星人》，就跟著認識外星人，也說小孩對浩瀚宇宙充滿了好奇。反而看到大家對梧桐妹曬出泳裝照的大驚小怪，忍不住說：「你們真的很保守，這有什麼好討論的？！《揭密日》嗎？」

賈靜雯說以前對導演史蒂芬史匹柏作品印象最深的，莫過《E.T. 外星人》，「我小時候很想跟E.T.回家，只要對到那手指頭會發亮。」她說，「記得還有《第三類接觸》，只要音樂一出，我就覺得，這個世界來了外星人！」

廣告 廣告

當然她也深信，宇宙當中還有其他生物，「這麼浩瀚的宇宙，我相信我們身邊也有很多不一樣的外星人。我覺得生命是很奧妙的，而且不光只是存在於我們的星球。我也常常跟我們家的小朋友講說，你看宇宙當中，我覺得充滿了神秘感，也充滿了很多的好奇。」真的碰上了外星人，賈靜雯說自己應該會反問對方：「世上還有多少種類的外星人？」她深信，外星人應該也不會僅有一個種族的存在。

賈靜雯挑戰《揭密日》海報風格自拍機，兩隻眼睛變藍色了。

不過她也說，年紀還小的小孩子，對於這類題材可能還會覺得怕怕的，所以會想陪著他們。至於家裡年紀大一點的孩子，反正她自己今天搶先看《揭密日》，「我會請他們的爸爸幫忙，帶他們去戲院看。」至於之前消失了一陣子，她幾是暑假快到了，媽媽們都會開始傷腦筋該給小孩安排什麼活動過暑假。但是對梧桐妹曬出泳裝照，她覺得這沒什麼，「你們真的很保守，這有什麼好討論的？！」

更多鏡週刊報導

賈靜雯不要看！20歲梧桐妹轉大人「海邊解放性感Body」 成年人尺度網看傻了

20年美軍老兵驚爆曾回收UFO殘骸 靠一方式與螳螂人溝通

2.5億年前大滅絕是外星人害的？ 哈佛教授警告「外星AI」恐引爆全球混亂