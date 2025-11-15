賈靜雯金雞獎超美現身紅毯！對老公修杰楷被起訴隻字未提
大陸影視人的年度盛會「金雞獎」第38屆，在今（15日）晚福建廈門舉行頒獎典禮，出席的台灣藝人包含林依晨、吳慷仁、賈靜雯等人備受關注，特別是賈靜雯，她的老公修杰楷才剛因為逃兵風波，被檢方起訴2年8個月，但賈靜雯卻隻字未提，照常走紅毯分享心情。
賈靜雯這次以一套純白平肩緊身禮服登場，像是一朵白色花瓣般，牽著大陸演員黃覺走紅毯。即便已經51歲，但賈靜雯保養得宜，也罕見露出事業線，也獲得網友們的一致好評。
事後，賈靜雯也在微博曝光一系列的紅毯造型沙龍照，並寫下「一場電影人的盛會，在這裡，感受時光和影像的回聲。」不過，文章和昨晚一樣，對老公隻字未提，反而分享她的陸劇《紫色大羅花》的殺青心情，「帶著刺生長，迎著光綻放，靜待書寫，期待綻放的辛麗花！與你共赴一場『花』樣之約，紫色大麗花。」
14日，包含修杰楷在內，還有陳柏霖、謝坤達、張書緯、廖允杰等等，共12人均遭到檢方起訴求刑2年8個月。修杰楷經紀公司回應：「目前進入司法程序，就不再多回應。」至於主動自首的Energy前成員唐振剛、金鐘視帝薛仕凌，藝人阿達等3人，目前檢方還在偵辦中。
更多中時新聞網報導
國保明年漲 影響270萬人 每月最多增84元
UBA》新季再一次 張聿嵐返台 政大拚6連霸
澀谷昴台語喊水啦 期待來台開唱
其他人也在看
修杰楷閃兵遭起訴！賈靜雯在中國拍戲「驚人狀態曝光」 微博發文了
演藝圈閃兵風波持續延燒，涉案藝人名單越滾越大。今（14）日再追加起訴修杰楷、謝坤達、陳柏霖等共12名藝人，震撼演藝圈。對此修杰楷妻子賈靜雯人在廈門拍攝陸劇《紫色大麗花》，今天也照常發文分享殺青的消息，真實狀態流出。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
不甩老公修杰楷閃兵被起訴！賈靜雯「爆乳走金雞紅毯」再發聲
不甩老公修杰楷閃兵被起訴！賈靜雯「爆乳走金雞紅毯」再發聲EBC東森娛樂 ・ 14 小時前
美肌濾鏡全關！林依晨穿深V禮服登金雞紅毯
[NOWnews今日新聞]43歲女星林依晨今年6月才誕下二胎，升級為二寶媽，而她在本月初突公開無美肌濾鏡的素顏自拍，超真實狀態引大讚。不料13日，林依晨登上中國「金雞華語電影之夜」活動紅毯，穿著一襲黑...今日新聞NOWNEWS ・ 17 小時前
陳澤耀拒誘惑「人夫要有邊界感」
陳澤耀以電影《富都青年》入圍最佳男配角獎聲勢大漲，主演《監所男子囚生記》飾演被黑道威脅「進監照顧老大」，成為菜鳥監所管理員。談到拍攝環境，他形容劇組融洽到可怕，大家都玩在一起，「有時都說不要再玩，要上班了。」對他而言，這樣的氛圍讓創作更有活力。中時新聞網 ・ 5 小時前
向太突宣布改遺囑！破億家產「一毛都不給兒子」 高喊：沒人有資格躺平
向太陳嵐近日在直播中提到，正考慮調整遺囑內容，計畫將家族資產「直接留給第三代」，並跳過第二代子女向佐、向佑以及兒媳郭碧婷，強調這樣做是為了讓家族成員保持自立，不會因為坐擁龐大家產而選擇「躺平」。向太表示：「沒有任何人有資格躺平。既然要做到一視同仁，那就通通不給。」三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
葛兆恩砸百萬存款創短劇平台
葛兆恩（寶弟）、紀成澔（Nelson）15日出席BL直式影集《黑白原來是真的》慶功活動，2人二搭合作火花滿滿，劇中吻、床戲都大突破。寶弟剛過28歲生日，他斜槓事業多元，新創立短劇平台，受訪時拿出手機、秀出成果直呼：「所有存款都在裡面。一開始大家都說我瘋了，說要辦演唱會、做直式短劇、做平台，最後真的都完成了。」中時新聞網 ・ 5 小時前
子瑜爆擊！童年洗澡照曝光 「五官等比例長大」：從小美到大
韓國人氣女團TWICE由娜璉、定延、Momo、Sana、志效、Mina、多賢、彩瑛與子瑜組成，她們選在出道滿10年之際來台開唱，11月22日與23日連續兩天登上高雄世運主場館；而這也是子瑜出道以來首次回家鄉開唱，高雄熱情歡迎。子瑜的童年時期照片，也在她個人Instagram曝光，洗澡等照片，幾乎等比例放大的精緻五官，讓粉絲驚呼「從小美到大」。太報 ・ 17 小時前
「SJ」始源陷爭議：再相信我1次 希澈約定50年後大巨蛋見
韓國天團「Super Junior」（SJ）「Super Show 10」世界巡迴演唱會昨晚（11╱15）在台北大巨蛋的第2場演出圓滿落幕，尾聲9人各自發表感言，日前因悼念美國知名保守派人士查理柯克（Charlie Kirk）遭網友炎上的始源也主動提及此事。太報 ・ 8 小時前
阿部瑪利亞親揭日本旅遊潛規則！ 「手扶梯到底站左、站右」她解釋了
阿部瑪利亞從AKB48發跡，後來轉隊來台灣發展，接著在YouTuber闖出一片天，近日她在頻道上傳一支影片，名為「超重要の日本潛規則，不是犯法但很沒禮貌！避免當沒品觀光客這些學起來爹斯」，提醒到日本旅遊時的四大潛規則，不過提到電車要安靜這題時，很多網友反而有不同的看法，直言「有時候地鐵跟電車上日本人更大聲」、「其實我覺得有幾點潛規則現在的日本人自己都會打破了」。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 14 小時前
中國金雞獎搶先金馬急開頒！「一票台灣雙金大咖」被點參加了
娛樂中心／曾郁雅報導第38屆中國金雞獎搶在第62屆台灣金馬獎頒獎前一週，提早於明（15日）舉辦典禮，不只主持人請來台灣蘇有朋，曾經獲得金鐘肯定的林依晨與台灣雙金影帝吳慷仁也準備以「華語電影推介人」身分到場，除此之外更有「這大咖」以作品入圍金雞獎最佳男配角獎，被外界認為也同樣會降臨現場。民視 ・ 1 天前
直擊／SJ大巨蛋第二天 E.L.F彩虹海應援太美逼哭東海
【緯來新聞網】SUPER JUNIOR一連三天登上台北大巨蛋，舉辦演唱會「SUPER JUNIOR緯來新聞網 ・ 13 小時前
閃兵案判刑出爐！坤達重判2年8月 王大陸刑罰僅1年 內幕曝光了
（記者張芸瑄／綜合報導）新北地檢署偵辦藝人閃兵案，昨（14）日再度起訴12人。綜合今年2波起訴與日前自首者，已 […]引新聞 ・ 21 小時前
韓媒業內票選「2025年度最佳韓劇CP」：《暴君的廚師》潤娥&李彩玟勇奪第2！冠軍無懸念是這部人生韓劇男女神CP！
韓媒《Joynews24》近日以來公布眾多年末總結回顧，集結來自於娛樂經紀公司、電視台人士、電影電視節目製作人、娛樂線記者等110名業內人士進行問卷調查參與投票，票選出今年關於電視劇、電影、演員、歌手、綜藝節目等榜單，目前已經公布已經公佈「2025最佳電視劇榜單」、「2025最佳韓劇演員」、「2025最差韓劇」等榜單，近日又公開最新榜單為：「2025最佳韓劇CP」，趕緊一起來看你喜愛的CP組合上榜了嗎？Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 2 小時前
安心亞是理想型？阿Ken坦言「無法交往」關鍵原因：真的太難了
藝人安心亞在今年金鐘獎時，公布了多張與藝人阿Ken的合照，再加上阿Ken又在金鐘獎上喊要「假戲真做」，兩人間的感情狀況立即在網上引發討論，但都沒獲得證實。日前阿Ken上陶晶瑩的網路節目，也被問到跟女星台視新聞網 ・ 18 小時前
黃明志獲釋發聲「這六字」引撻伐 謝薇安：良心譴責會跟你一輩子
社會中心／綜合報導大馬歌手黃明志捲入台灣網紅謝侑芯的命案，在9天的居留跟偵訊之後，13號因為沒有明確證據被釋放，經過一天沉澱，黃明志獲釋後首度發文，說第一次看一個人在面前離世，強調已經盡全力搶救，也呼籲不要往暴往生者。但"職業不分貴賤"這句話引發網友批評，謝侑芯也罵"越描越黑"後，他悄悄改了發文！民視 ・ 2 小時前
薔薔拿下可以色色獎！ 走鐘獎台上嗆中指通：我終於打敗你
第七屆走鐘獎15日登場，「可以色色獎」由薔薔（林嘉凌）拿下，她多年入圍該獎項，這次終於抱回獎項，上台後她笑說，自己還是會繼續拍下去：「我會繼續拍超級色的東西，中指通我終於打敗你了！」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 14 小時前
震撼彈！江宏傑、許孟哲宣布「超狂新身分」不藏了 關鍵內幕曝光
CrossFit熱潮正夯！2025全球極限體能鋼鐵大賽（Taichung Power Fitness Grand Prix, TPF）進入倒數一個月，將於12月12日至14日在臺中市府廣場及新市政公園盛大登場。這是臺灣史上規模最大、獎金最高的體能競賽，總獎金突破新臺幣百萬元。全能藝人許孟哲與桌球王子江宏傑屆時將化身參賽者，與來自10個國家的選手及台灣好手共同競爭。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
周杰倫、昆凌澳洲追極光！甜蜜牽手照曝光 浪漫卡點「一生一世」
女星昆凌自2015年嫁給周杰倫之後，育有三個寶貝小孩，家庭生活十分美滿，不時會在社群中放閃。近日周杰倫與昆凌到澳洲追極光，昆凌在社交平台上分享「牽手背影照」放閃，更卡點13時14分PO文，象徵一生一世，甜翻眾人。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
台南大廠「廷鑫」股票變壁紙！廠房12.7億法拍
台南大廠「廷鑫」股票變壁紙！廠房12.7億法拍EBC東森新聞 ・ 15 小時前
老翁爽中6億樂透決定做一事 快樂沒了反崩潰「靠一事贖罪」
許多人可能認為，中獎是「改變人生」最戲劇性的方式。然而，有時，突如其來的中獎之後，等待著他們的卻是難以想像的殘酷現實。日本東京一名66歲的退休老翁，意外中了6億日圓（約新台幣1.2億元）的樂透之後，把好消息對家人隱瞞，自己偷偷花錢，卻產生了罪惡感，甚至快要崩潰。鏡報 ・ 23 小時前