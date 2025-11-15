賈靜雯金雞獎超美現身紅毯！對老公修杰楷被起訴隻字未提

賈靜雯15日出席金雞獎現身，這段期間隻字未提老公修杰楷逃兵被起訴一事。（圖／賈靜雯微博）

大陸影視人的年度盛會「金雞獎」第38屆，在今（15日）晚福建廈門舉行頒獎典禮，出席的台灣藝人包含林依晨、吳慷仁、賈靜雯等人備受關注，特別是賈靜雯，她的老公修杰楷才剛因為逃兵風波，被檢方起訴2年8個月，但賈靜雯卻隻字未提，照常走紅毯分享心情。

賈靜雯這次以一套純白平肩緊身禮服登場，像是一朵白色花瓣般，牽著大陸演員黃覺走紅毯。即便已經51歲，但賈靜雯保養得宜，也罕見露出事業線，也獲得網友們的一致好評。

賈靜雯一席純白禮服，和大陸男星黃覺共走紅毯。（圖／翻攝微博）

事後，賈靜雯也在微博曝光一系列的紅毯造型沙龍照，並寫下「一場電影人的盛會，在這裡，感受時光和影像的回聲。」不過，文章和昨晚一樣，對老公隻字未提，反而分享她的陸劇《紫色大羅花》的殺青心情，「帶著刺生長，迎著光綻放，靜待書寫，期待綻放的辛麗花！與你共赴一場『花』樣之約，紫色大麗花。」

廣告 廣告

14日，包含修杰楷在內，還有陳柏霖、謝坤達、張書緯、廖允杰等等，共12人均遭到檢方起訴求刑2年8個月。修杰楷經紀公司回應：「目前進入司法程序，就不再多回應。」至於主動自首的Energy前成員唐振剛、金鐘視帝薛仕凌，藝人阿達等3人，目前檢方還在偵辦中。

更多中時新聞網報導

國保明年漲 影響270萬人 每月最多增84元

UBA》新季再一次 張聿嵐返台 政大拚6連霸

澀谷昴台語喊水啦 期待來台開唱