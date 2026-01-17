賊住青旅趁老翁洗澡行竊 偷近百萬變現買豪車

員警將男子壓制在地，當場上銬。（圖／東森新聞）





花蓮有位69歲的張姓老翁，獨自旅行入住青年旅館時，到公共浴室洗澡，結果回房間時，發現20萬台幣跟市值70萬的4兩黃金不翼而飛。而得手的竊賊逃離旅館後，搭計程車接了老婆，北上到桃園，立刻變現拿贓款買豪車，還買iPhone 17送老婆，但兩人行蹤早被鎖定，返回花蓮時被警方逮個正著。

深夜街頭警笛大作，員警持警棍破車，將駕駛用力拉出車外。員警vs.竊賊：「趴下，（我怎麼了），趴下趴下，有手銬。」

好幾名員警將男子壓制在地，當場上銬，男子見裝蒜沒用只能配合，而副駕駛座的老婆還趁機烙跑。員警vs.竊賊妻子：「過來，警察啦，過去，（搞什麼東西啊）。」

原來這名男子是竊賊，14日入住花蓮一處青年旅館，趁著同層69歲張姓旅客洗澡，闖入對方房間，偷走了黃金、現金，他先徒步離開再搭計程車逃逸，還不忘到美崙接上老婆，北上前往桃園。

男子得手台幣20萬元、印尼盾1千萬及市值70萬的黃金4兩，他變賣其中的1兩黃金，跟老婆到桃園拿30萬贓款買了二手改裝豪車，再花4萬元買iPhone 17pro送給老婆當禮物。

兩人享受這筆不義之財，不過行蹤早被警方掌握，當兩人開車返回花蓮時，在中央路的汽車旅館前被警方攔截逮捕，起獲花剩的贓物贓款、3兩黃金、現金2萬多元，也在車上查獲多包毒品，人贓俱獲。

花蓮分局偵查副隊長莊喬安：「全案依涉嫌加重竊盜贓物、洗錢防制及毒品危害防制條例等案，依法花蓮地檢署偵辦。」

潘姓嫌犯心生歹念，偷取他人錢財，但法網恢恢，怎麼逃得過，警方還將持續查清手上的毒品哪裡來。

