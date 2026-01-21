賊包內藏6襪5帽 量太多被警識破：你剛偷無印良品

員警上前盤查在男子包包內發現無印良品的襪子六雙、帽子五頂。（圖／東森新聞）





17日晚上，北市信義員警在捷運站附近巡邏，發現一名男子不斷翻找包包，神色緊張，員警上前盤查，在男子包包內發現無印良品的襪子6雙、帽子5頂還有乳酪11塊，數量不對勁，而且都是新的。警方到微風松高查證後，確認男子就是竊賊，專挑沒有防盜扣環的商品下手，才剛偷完就被警方主動發現。

員警vs.竊賊：「先生你好等一下，你站在這邊，（有什麼事啊），我整理我的東西。」

員警剛靠近，男子整個人被嚇到，緊握胸前背包急著想逃，因為他包包裡藏有不能說的秘密。

員警vs.竊賊：「你要交代一下，我看這都新的東西，你有沒有發票，（沒有沒有人家給的），誰給你的，（就我爸媽給的。）」

塑膠袋內裝滿乳酪和保暖商品，但卻拿不出購買證明，逃不過員警法眼還在狡辯。

員警vs.竊賊：「就⋯不是啊，你們是覺得我有什麼問題嗎，（我合理懷疑，這是行竊來的。）」

事發就在17號晚上6點多，北市信義商圈。警方看些襪子帽子是無印良品的，帶著他到百貨公司店員一清點數量，才知道被偷了。

這慣竊姓楊，過去就經常到處偷日用品，這回竟然大膽，前往人潮眾多的信義區行竊。

嫌犯來到百貨內趁著四下無人，還疑似鎖定沒有上防盜鈕的商品，最後是偷走六雙襪子五頂帽子，讓店家損失將近2500元。

實際到店內觀察部分商品，沒有上防盜扣環，竊賊就是專挑這些商品，塞入包包行竊。

拿了身上配件還不夠，甚至走到距離200公尺的另一間百貨，偷拿11塊乳酪，價值3745元。

信義分局三張犁派出所所長陳右霖：「遂帶往鄰近商品門市查證，調閱監視器，還原行竊過程，突破其心防，進而成功查獲竊盜案件，當場起出多項贓物，依法移送偵辦。」

這回竊賊，以為躲在角落，就不會被發現，卻沒想到依舊被警方識破，不但得乖乖歸還，還得為自己的行為付出代價。

