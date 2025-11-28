賊徒手爬五樓牆闖4屋！狂偷160萬金鍊、香奈兒包

竊賊學起蜘蛛人沿著外牆水管、室外機、鐵窗一路向上爬。（圖／東森新聞）





台北萬華區一個禮拜之內，有四間房屋都被同一名小偷行竊！小偷模仿「蜘蛛人」，踩著老舊公寓的外牆一路翻進公寓梯間，鎖定窗戶沒有關好，或是沒有加裝防盜鐵窗的住家行竊，搜刮屋內民眾的金項鍊、名錶、香奈兒精品包等物，害4位民眾損失160萬，如今在他落網之後，我們也找到被闖空門的被害人。

竊賊熟練地翻進樓梯間，趁著四下無人偷偷潛屋，而且這裡並不是一樓，還是五樓。他學起蜘蛛人沿著外牆水管、室外機、鐵窗一路向上爬，走進電眼範圍，還試圖將臉矇住，卻不知道早已被全程錄下。事發就在台北萬華區峨嵋街、昆明街上，受害的不只一戶，被害人陸續報案，警方才發現是連續竊盜案。

根據了解，這名竊賊就是鎖定台北萬華萬年大樓附近的巷弄，可以看到這裡樓跟樓之間都非常近，而竊賊就鎖定這點，攀爬上去之後沿路偷遍三條巷子。

保全：「他直接從2樓爬到5樓，因為他們等於就是行家，可以說是行家，不是一般的小偷。他沒有從大門進去，他就是爬窗戶進去，剛好住戶家裡沒有鐵窗，他就看到鐵窗沒關，就把它拉開就進去了。」

4間房屋被闖空門，財損加一加超過160萬。竊賊不只偷名錶、金戒指、皮包、現金，還走一個要價20萬的香奈兒包。也有住戶雖然家裡沒有東西失竊，反被竊賊鎖在門外。

遭竊住戶：「我出國回來門打不開，裡面反鎖了，叫鎖匠過來幫我開門，後來是說裡面有人，我說沒有人，我是一個人，他就說你可能遭小偷了，找兩個鎖匠他都跟我講。」

警方展開追查，逮到66歲慣竊，年初就在彰化犯案，近期在西寧南路租下套房再次行竊。

竊賊vs.員警：「警察，證件我看一下。」

竊賊恐怕以為飛簷走壁可以躲過電眼，卻還是逃不過警方法眼。

