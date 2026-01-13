賊星該敗 未開大燈上路遇警攔查涉毒駕男栽了

cnews204260113a17

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

南投縣埔里警分局員警，日前成功查獲一起吸毒後開車及毒品案件，逮獲67歲賴姓駕駛。埔里警分局表示，員警在賴男隨身包包內，還查獲第一級毒品海洛因及第二級毒品依托咪酯等物，另外還有吸食器等。訊後依涉嫌公共危險（毒品駕車）及違反毒品危害防制條例等罪嫌，移送地檢署偵辦。

埔里警分局表示，當晚巡邏員警行經轄內埔里鎮忠孝路與北平街口，發現1輛自小客車行駛時，未依規定開啟大燈，影響夜間行車安全。上前攔查時，員警目視車內，發現疑似毒品安非他命吸食器等可疑物品，基於職務警覺，依法要求賴姓駕駛下車接受進一步檢查。

廣告 廣告

警方表示，不料賴嫌以翻找證件為由，卻突然加速開車逃逸，拒絕配合盤查，並沿埔里鎮北環路一帶逆向高速行駛，行為相當危險，對其他用路人生命安全造成嚴重威脅。現場員警見狀立即通報線上警力支援，同時保持安全距離尾隨監控，展開圍捕行動。

埔里警分局表示，多方警力合作下，最終在國道6號西向37.2公里處，成功將賴嫌的車輛攔停，並當場控制賴嫌。員警隨即對車輛進行檢視，在副駕駛座的隨身包包內，查獲第一級毒品海洛因及第二級毒品依托咪酯等，相關證物均依法扣押。

埔里警分局強調，施用毒品後駕車，會嚴重影響駕駛人的判斷力、反應力與專注力，不僅危及自身安全，更可能造成無辜用路人傷亡，是社會大眾絕不容許的危險行為。警方統計，去年度迄今，已查獲毒駕相關案件5件，顯示毒品對交通安全的威脅仍不容忽視。未來將持續加強巡邏密度與路檢攔查，針對可疑人車嚴格執法，並結合相關單位推動反毒宣導工作，呼籲民眾切勿以身試法。

照片來源：南投縣警方提供

更多CNEWS匯流新聞網報導：

抽驗200春節應景食品2件不合格 新北市即日起發送簡易試劑

轎車暴衝自撞 竟是詐騙面交爆衝突兩嫌棄車逃

【文章轉載請註明出處】