賊星該敗!紫南宮周遭娃娃機店行竊 男當場遭逮

中部中心/王俞斐、張家維、林進龍 南投報導

南投竹山發生一起離譜竊案，有竊賊選在距離紫南宮大約100公尺的娃娃機店，破壞兌幣機，企圖拿走裡頭現金，完全沒發覺民眾有報案，員警抵達就站在他的後頭，拔槍嚇阻，當場依現行犯逮捕。





頭戴安全帽的男子，鬼鬼祟祟，進入娃娃機店，四處摸索，試圖破壞兌幣機，想要拿走裡面的現金，過程中，不斷回頭查看，就怕行跡敗露。男子花了好一番功夫埋頭苦幹，好不容易，撬開兌幣機，還以為就要得手，卻沒發現，員警早就站在後頭，拔槍指著他，喝令他不許動，偷竊罪證確鑿，男子只好乖乖趴在地上，束手就擒。

男子行竊地點，在南投竹山這家娃娃機店，距離紫南宮，只有大約100公尺距離，選在神明面前大膽犯案，也讓人感嘆，賊星該敗。





男子選在早上六點多犯案，自以為神不知鬼不覺，但詭異行徑，早就被路過民眾發現報案，警方到了他還在偷，人贓俱獲依現行犯逮捕。





