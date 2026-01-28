賊星該敗！ 贓車男「斷糧」找警討救兵自投法網

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕27歲陳姓男子昨日凌晨4點多由苗栗縣苗栗市騎乘機車至苗栗縣卓蘭鎮時，因機車沒油且附近無加油站，陳男直接撥打110求助警方。大湖警分局卓蘭分駐所員警獲報後前往現場要「為民服務」，結果一查機車資料，發現竟是贓車，陳男也當場坦承機車的確為其所竊盜，當場被捕，依竊盜罪移送，警方也持續調查陳男所涉竊案。

大湖警分局今天表示，陳男在電話中語氣焦急，聲稱自己騎車騎到沒油，受困在卓蘭鎮路邊，希望警方能到場協助，不料竟「自爆」，警方一查車籍資料發現該輛將機車在苗栗市失竊，陳男也只好坦承犯案，警方隨即搜索更在機車內另查獲一面失竊機車號牌及手機。

警方持續調查後，發現陳男為桃園市人，平時在新竹市租屋，為竊盜案慣犯，陳男也稱他自新竹市一路偷竊機車到苗栗市，邊偷邊丟棄，之後從苗栗市騎乘偷來機車騎到卓蘭鎮結果因沒油報警露餡，大湖警方表示，訊後將被盜車輛與物品發還被害人，全案依刑法竊盜罪嫌將陳男移送，並持續調查陳男所涉竊案。

