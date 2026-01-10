賊是牠！ 獼猴掀開機車坐墊翻箱倒櫃揚長而去

高雄市 / 綜合報導

昨(9)日早上八點多，民眾在高雄鼓山區萬壽山龍泉寺前，目擊獼猴搶食搶來的南瓜，甚至掀開路邊機車的坐墊，翻找物品後揚長而去，直呼終於見識到獼猴的厲害！回到現場，雖然不見車輛被破壞，但民宅屋簷，已經有許多獼猴蓄勢待發，找尋下個目標。獼猴專家建議，停放車輛後務必將車箱牢牢鎖住，避免被行竊。

地面上獼猴專注啃著剛到手的南瓜，而鏡頭往旁邊一看，另一隻獼猴，竟然專注開啟機車車箱，將車主物品一樣樣丟往地面後，接著叼著行竊的物品，逃離現場，被行竊的民眾好傻眼，而這地點是，高雄鼓山區萬壽山龍泉寺前。

昨日早上8點多，民眾目擊獼猴在機車停放區，鬼鬼祟祟之外，沒想到，突然去掀開機車車箱，還行竊車箱內物品揚長而去，這段過程，也讓目擊民眾直呼，「見識到獼猴的厲害了」。

民眾VS.記者說：「你坐墊剛好沒扣緊牠就會翻，(所以你有遇過這種經驗)對，通常我們知道會被翻，所以有時候會被翻是因為忘記扣。」民眾說：「一般我們來這邊都不帶吃的，有時候我帶一個飯糰到上面，還沒吃，只是坐在那邊，牠從後面走過來就給你碰，就給你搶走。」

實際回到現場，立刻目擊民宅屋簷上好幾隻獼猴，似乎蓄勢待發要找尋下一個目標，這樣的狀況，民眾要如何預防，台灣獼猴共存推廣協會秘書長林美吟說：「車箱不要放一些食物塑膠袋的東西，那猴子牠知道，牠有翻過一兩次，有找到食物的話，牠就會持續地去翻找。」

專家說一旦遇上獼猴，千萬要提高警覺，尤其獼猴出沒熱點，機車停放後，得要將車箱牢牢鎖上，避免成為獼猴行竊目標。

