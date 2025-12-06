「賊賊們」陪子瑜回家了！ TWICE高雄場被封「出道10年最感人」
韓國超人氣女團TWICE在高雄成功舉辦演唱會後，宣布將於2026年3月登上台北大巨蛋，讓台灣粉絲無比興奮，特別是台籍成員周子瑜能夠兩度回到家鄉。這支出道10年的女團不僅創下輝煌紀錄，成為韓國流行音樂界的代表性團體，也經歷了許多風雨考驗。從成員們的健康問題到演藝事業的挑戰，TWICE的成長歷程充滿感動，而她們在高雄世運主場館的演出被粉絲譽為「出道10年最感人」的表演。
TWICE於2025年11月首次來台開演唱會，在高雄世運主場館吸引了5.5萬名粉絲到場，創下滿場紀錄。她們抵達小港機場時，現場擠滿了全台各地趕來的粉絲，尖叫聲幾乎掀翻屋頂。值得注意的是，TWICE成員們選擇不走VIP通道，就是為了能夠直接感受歌迷的熱情。演唱會採用了四面舞台設計，讓全場觀眾都能360度欣賞到她們的表演。整個高雄為TWICE舉辦了各種應援活動，城市到處可見她們的身影，而藍色的應援光芒則代表著台灣粉絲對周子瑜的特別支持。
台南出身的周子瑜在演唱會上朗讀了一封手寫信，向粉絲分享了她從練習生到出道的心路歷程。她表示這十幾年來內心充滿矛盾心情，有希望、挫折、孤單、渴望和相信。周子瑜曾在10年前因國旗事件而面臨職業生涯危機，但她堅持不懈，終於在2024年推出首張個人專輯。在高雄演唱會上，TWICE特別演唱了蔡依林的《日不落》，不僅展現了她們對台灣粉絲的愛，也讓人回想起周子瑜10年前在選秀節目中表演的《美人計》。
TWICE於2015年透過選秀節目《SIXTEEN》出道，團名代表「透過耳朵一次，再由眼睛一次」獲得「TWICE」雙重感動。她們一出道就獲得「國民女子團體」的稱號，2016年憑藉《Cheer Up》橫掃各大年末頒獎典禮。2017年，TWICE成為第一個同時登上告示牌世界專輯榜和世界單曲銷售榜的南韓藝人，2019年更成為首支舉辦日本各大巨蛋巡演的韓國女團。然而，高強度的工作行程也讓成員們的健康亮起紅燈。Mina在2019年確診焦慮症，定延因焦慮症和恐慌症在2021年暫停活動，彩瑛則在2025年因血管迷走性昏厥暫停活動。
在高雄演唱會上，TWICE宣布將於2026年3月轉戰台北大巨蛋，除了原定的21日外，還加開了20、22日的場次。這次演出將創下三項紀錄：大巨蛋首次呈現360度演唱會舞台、首支在4個月內同時在高雄世運和台北大巨蛋兩大場館演出的國際團體，以及首支宣布以世界巡迴專場站上台北大巨蛋的國際女團。儘管TWICE的成長之路既耀眼又充滿挑戰，但這正是屬於她們的黃金時光，就像演唱會上的煙火一樣，照亮了她們來時的路、回家的路，以及未來的每一步。
