賊趁客運司機幫客上行李 大膽翻駕駛座包包

一名客運司機昨天（29日）到桃園機場載客，回家後發現包包內的4000元不見了，他調閱行車紀錄器一看，發現小偷竟然是乘客。對方趁他下車幫其他乘客放行李時，跑到駕駛座翻他的包包，行竊得逞。他和同事懷疑這名小偷是慣犯，專門鎖定桃園機場的客運犯案。

客運上，一名男子坐在駕駛座旁的階梯，朝車外看了看，確認沒人注意這裡，迅速抽走司機的小包包。受害司機柳先生：「那個錢包放的是代幣卡，他先翻我那個小包包。」

發現不值錢，他又放回去，再找其他目標。受害司機柳先生：「誰拿的啊，哦乘客喔？」

下一秒，他翻到司機的錢包，抽出千元大鈔塞進口袋，過程中還一度動作太大，手機掉在地上，得手後下車離開。

桃園機場第二航廈這邊是客運上下客的地方，有些司機會下車來幫乘客上行李，而小偷疑似就是看準司機這時候不在車上時，下手行竊。

受害司機柳先生：「他在桃園機場，可是他坐車是坐到轉運站去他才下車，他就是上車的時候，他就在車上，趁我們在機場載客的時候偷錢，他都常常到處搭公車，之前有載過他。」

案發在昨（29）日凌晨2點多，受害的客運司機當天回家後打開錢包發現，原本裡面有4100元，被偷了4000，只剩下100，趕緊報案。

受害客運司機同事：「聽說很多都是那種扒手慣犯，偽裝成旅客啊，但是有時候他也沒有行李啊，我們也不知道他到底是什麼狀況。」

當事客運台北車站站長陳先生：「我們是有一再宣導，重要的物品原則上隨身攜帶，或者就放在我們的置物箱，我們的駕駛座旁邊都有置物箱，可以把他直接收起來。」

對此，客運業者表示將進行慰問，也會再三提醒司機貴重物品隨身攜帶，不讓小偷有下手機會。

