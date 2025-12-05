賊闖紐珠寶店「生吞60萬元吊墜」 警監控6天終從排泄物取回

紐西蘭上月發生一宗離奇竊案。一名男子在珠寶店「吞下」價值3.3萬紐西蘭元（約59.5萬元新台幣）、以詹姆士龐德（James Bond）電影為靈感製作的吊墜。警方於當地時間今（5）日表示，在對該男子進行6天的密切監控後，吊墜已從其腸道自然排出，過程中未需醫療介入。

警方展示被排出的吊墜。（圖／美聯社）

根據《美聯社》，竊案發生在奧克蘭（Auckland）的帕特里奇珠寶店（Partridge Jewelers），身分尚未公開的32歲嫌犯於11月28日，在店內涉嫌竊取珠寶後隨即遭到逮捕。

廣告 廣告

這件限量版法貝熱（Fabergé）吊墜設計靈感來自1983年的詹姆士龐德電影《八爪女》（Octopussy）。警方今日公布的照片顯示，一隻戴著手套的手拿著已尋獲的吊墜及其長金鍊，價格標籤完好無損。

涉及竊盜罪的嫌犯11月29日出庭時，並未對指控表示認罪或不認罪。嫌犯一直被警方拘留，員警24小時輪班駐守，等待證物重新出現。他預計將於7日在奧克蘭地方法院出庭，此前將持續受警方拘留。

根據珠寶店官網的描述，這顆蛋形吊墜是全球僅50件的限量商品，由黃金打造，表面塗有綠色琺瑯，並鑲嵌183顆鑽石和2顆藍寶石。吊墜高度為8.4公分，並安裝在底座上。

商品說明中進一步描述，「吊墜可以打開，內部藏有一隻以18K黃金製成的章魚，章魚的吸盤上裝飾著白色鑽石，眼睛部分則鑲有黑鑽。章魚驚喜設計是向《八爪女》電影中同名反派角色致敬」。

延伸閱讀

NBA/詹姆斯連續兩位數得分紀錄中斷 關鍵助攻率湖人絕殺暴龍

NBA/絕殺封阻賞好友火鍋 76人馬克西賽後暖心聊到他

NBA/保羅遭釋出內幕曝！領導風格受不了 快艇終止5連敗