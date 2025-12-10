賊5天換7機車趴趴走！ 專挑「老機車鑰匙孔鬆」

一名男子走向停等巷弄的整排機車。（圖／東森新聞）





桃園警方日前接獲車主報案，停等路邊的機車被偷，而接下來5天，累積獲報七件機車失竊案，調閱監視器，發現這都是同一人所為，而這名偷車賊疑似怕被鎖定，騎個幾小時，就會換一台車，本來以為自己這樣能設下斷點，避免警方追緝卻反而露出馬腳，尤其他連偷7車，屬於連續犯，採一罪一罰，刑責更重。

一名男子走向停等巷弄的整排機車，探頭看附近確定沒人，就對最外側的機車一轉再轉，試了好幾次都發不動，直接轉移目標，再發動隔壁機車，這次他成功了，不過他可不是車主，而是名偷車賊，熟練地到處趴趴走，都躲不過路口監視器，一整套操作游刃有餘，因為這已經不是他第一次犯案，5天內他就偷了7部機車。

今年35歲的詹姓男子同樣在新北三峽犯下偷車案，開庭完才剛步出地檢署，就馬上再被警方帶回派出所，警方調查這名竊賊出沒在桃園區，從12月3號，林森路、金門三街、三民路三段接連有機車被偷，再來民生路跟秀山路也有車輛失竊，短短5天7輛機車不翼而飛，車主們著急報案，尤其他偷了車後，騎了幾小時就會換一台，為了要代步不斷換車，怕被警方鎖定，尤其他的目標，是專偷目測超過10年以上的老車。

機車行業者洪先生：「因為老人家，總是都會（掛）一大串，家裡的鐵門倉庫，就是一大串，騎久的話鑰匙重，孔就會越來越大，如果停在路邊，被偷車的看到，他去轉就轉得開。」

不管到底是想躲警察追緝，才換狂換車，讓警方不好鎖定，還是喜新厭舊，如今遭逮送辦，同時提醒民眾，也提醒車主，機車鎖頭老舊，失竊風險就會提高，建議適時換鎖頭，才不會成為偷兒目標。

