賑災到永續 靈鷲山援緬見證生態重建

【民眾新聞葉柏成新北報導】緬甸328強震重創多地，無數家庭頓失依靠。歷經半年多努力，目前已有多座寺院與居民組合屋完工啟用，展現跨國重建的具體成果。寺院新建物拔地而起，居民重獲安居，信仰之光重新點燃。這一切的起點，來自靈鷲山開山住持、出生於緬甸的心道法師一句慈示：「哪裡有苦難，就往哪裡去。」成為靈鷲山跨國慈悲行動的原動力，也開啟從「悲心」與「智慧」出發的靈性重建之路。

靈鷲山緬甸國際禪修中心監院淨念法師表示，克服土地取得的重重困難，搭建逾百間組合屋供居民使用，以鋼構、三夾板與鋁格建材為主，通風良好並結合太陽能、水電設施與公共廚衛空間，展現生態永續與人性關懷的整合精神。這些「會呼吸的組合屋」，不僅是避風避雨的庇護所，更是讓生命重新呼吸的空間，體現靈鷲山「靈性生態」的先驅理念。未來還計畫到東枝等地，持續幫忙重建。

《圖說》靈鷲山為災民蓋的組合屋，都貼心拉好電，方便入住使用。〈靈鷲山佛教教團提供〉

淨念法師說，當地居民信仰堅定、互助友愛，災後主動清理寺院、重整磚瓦，「信仰的力量讓他們在瓦礫中重新站起來」，令人動容。靈鷲山團隊在重建的同時，也為居民展開心靈關懷，協助他們從「有家可住」轉向「心有所安」。這樣的「安住」不只在建築結構上，還在心靈層面找到依歸，讓信仰成為支撐生活的力量。

淨念法師指出，心道法師秉持觀音菩薩的悲心，長年倡導「靈性生態」理念。此次賑災與重建，靈鷲山動員信眾與國際資源，更以佛法智慧觀照當地人們的苦難與希望，從緊急救難、醫療義診、生活補助，到房屋與寺院的重建，正是慈悲與智慧並行的精神。

《圖說》靈鷲山捐贈寺院重建基金。〈靈鷲山佛教教團提供〉

災後第一時間，靈鷲山在災區搭棚施粥，並從台灣與泰國緊急運送乾糧、藥品與屍袋等物資。接著與國際非政府組織「國際社區夥伴」（Community Partners International，CPI）合作，深入重災區啟動醫療義診，並對數百戶失業災民提供生活補助。

隨後攜手中華國際供佛齋僧功德會，共同勘災、發放白米與援助金，幫助12間寺院與229戶災民恢復生活基礎。此舉除了「給予」，更讓援助成為眾生覺醒的契機。

《圖說》靈鷲山捐贈白米、食用油。〈靈鷲山佛教教團提供〉

此外，靈鷲山另捐助善款援助在內比都倒塌的宗教部大樓重建，也為勃固省受損佛塔提供修復資金。這象徵著靈鷲山將「靈性生態」理念轉化為具體國際救援的實證。

當瓦礫化為家園，苦難化為願力，靈鷲山以悲心為舟、智慧為舵，航行在跨宗教、跨國界的慈悲行動中。從災後的第一口熱食，到未來的每一處安住空間，協助緬甸走出災難，帶來重生的希望，也為世界樹立了靈性生態的實踐典範，更以佛法精神引領世界看見「真正的永續，不在建築之上，而在覺醒之心。」