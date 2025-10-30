賑災到永續！靈鷲山援緬見證生態重建 - https://www.watchmedia01.com

（觀傳媒新北新聞）【記者蔡宇辰／新北報導】緬甸328強震重創多地，無數家庭頓失依靠。歷經半年多努力，目前已有多座寺院與居民組合屋完工啟用，展現跨國重建的具體成果。寺院新建物拔地而起，居民重獲安居，信仰之光重新點燃。這一切的起點，來自靈鷲山開山住持、出生於緬甸的心道法師一句慈示：「哪裡有苦難，就往哪裡去。」成為靈鷲山跨國慈悲行動的原動力，也開啟從「悲心」與「智慧」出發的靈性重建之路。

靈鷲山為災民蓋的組合屋，都貼心拉好電，方便入住使用。（圖/靈鷲山佛教教團提供）

心道法師秉持觀音菩薩的悲心，長年倡導「靈性生態」理念。此次賑災與重建，靈鷲山動員信眾與國際資源，更以佛法智慧觀照當地人們的苦難與希望，從緊急救難、醫療義診、生活補助，到房屋與寺院的重建，正是慈悲與智慧並行的精神。

靈鷲山捐贈寺院重建基金。（圖/靈鷲山佛教教團提供）

災後第一時間，靈鷲山在災區搭棚施粥，並從台灣與泰國緊急運送乾糧、藥品與屍袋等物資。接著與國際非政府組織「國際社區夥伴」（Community Partners International，CPI）合作，深入重災區啟動醫療義診，並對數百戶失業災民提供生活補助。

隨後攜手中華國際供佛齋僧功德會，共同勘災、發放白米與援助金，幫助12間寺院與229戶災民恢復生活基礎。此舉除了「給予」，更讓援助成為眾生覺醒的契機。

靈鷲山捐贈白米、食用油。（圖/靈鷲山佛教教團提供）

進入「房屋重建計畫」階段，靈鷲山分批在曼德勒、實皆、內比都等地協助，每間寺院捐款1億緬幣興建鋼筋水泥建築，5座寺院的新建物預計於明年雨季前完工。另為實皆地區的戒女蓋了43間組合屋，在實皆偏遠的敏貢區寺院完成2 間草棚屋子，供逃往寺院的災民住宿。

興建中的組合屋。（圖/靈鷲山佛教教團提供）

此外，靈鷲山與佛光山合作，協助寺院及居民蓋了107間多功能性或符合出家人需求的組合屋，可供禮佛、讀書、住宿、用餐等，預計11月中旬先完成其中的50間。

靈鷲山的這次援助是慈善，也是靈性教育。緬甸大善園寺沙彌孤兒學院副院長恆明法師提到，曼德勒部分戒女寺收養無家可歸的小女孩，地震後在帳篷中艱難生活，直到組合屋完成才有安身立命的住所，戒女們頻頻合掌感恩。透過重建，當地僧眾與居民見證了信仰與行動如何交織成堅韌的力量，讓災難轉化為心靈成長的契機。

靈鷲山緬甸國際禪修中心監院淨念法師表示，克服土地取得的重重困難，搭建逾百間組合屋供居民使用，以鋼構、三夾板與鋁格建材為主，通風良好並結合太陽能、水電設施與公共廚衛空間，展現生態永續與人性關懷的整合精神。這些「會呼吸的組合屋」，不僅是避風避雨的庇護所，更是讓生命重新呼吸的空間，體現靈鷲山「靈性生態」的先驅理念。未來還計畫到東枝等地，持續幫忙重建。

淨念法師說，當地居民信仰堅定、互助友愛，災後主動清理寺院、重整磚瓦，「信仰的力量讓他們在瓦礫中重新站起來」，令人動容。靈鷲山團隊在重建的同時，也為居民展開心靈關懷，協助他們從「有家可住」轉向「心有所安」。這樣的「安住」不只在建築結構上，還在心靈層面找到依歸，讓信仰成為支撐生活的力量。

靈鷲山另捐助善款援助在內比都倒塌的宗教部大樓重建，也為勃固省受損佛塔提供修復資金。這象徵著靈鷲山將「靈性生態」理念轉化為具體國際救援的實證。