賑災到永續！靈鷲山援緬見證生態重建
（觀傳媒新北新聞）【記者蔡宇辰／新北報導】緬甸328強震重創多地，無數家庭頓失依靠。歷經半年多努力，目前已有多座寺院與居民組合屋完工啟用，展現跨國重建的具體成果。寺院新建物拔地而起，居民重獲安居，信仰之光重新點燃。這一切的起點，來自靈鷲山開山住持、出生於緬甸的心道法師一句慈示：「哪裡有苦難，就往哪裡去。」成為靈鷲山跨國慈悲行動的原動力，也開啟從「悲心」與「智慧」出發的靈性重建之路。
心道法師秉持觀音菩薩的悲心，長年倡導「靈性生態」理念。此次賑災與重建，靈鷲山動員信眾與國際資源，更以佛法智慧觀照當地人們的苦難與希望，從緊急救難、醫療義診、生活補助，到房屋與寺院的重建，正是慈悲與智慧並行的精神。
災後第一時間，靈鷲山在災區搭棚施粥，並從台灣與泰國緊急運送乾糧、藥品與屍袋等物資。接著與國際非政府組織「國際社區夥伴」（Community Partners International，CPI）合作，深入重災區啟動醫療義診，並對數百戶失業災民提供生活補助。
隨後攜手中華國際供佛齋僧功德會，共同勘災、發放白米與援助金，幫助12間寺院與229戶災民恢復生活基礎。此舉除了「給予」，更讓援助成為眾生覺醒的契機。
進入「房屋重建計畫」階段，靈鷲山分批在曼德勒、實皆、內比都等地協助，每間寺院捐款1億緬幣興建鋼筋水泥建築，5座寺院的新建物預計於明年雨季前完工。另為實皆地區的戒女蓋了43間組合屋，在實皆偏遠的敏貢區寺院完成2 間草棚屋子，供逃往寺院的災民住宿。
此外，靈鷲山與佛光山合作，協助寺院及居民蓋了107間多功能性或符合出家人需求的組合屋，可供禮佛、讀書、住宿、用餐等，預計11月中旬先完成其中的50間。
靈鷲山的這次援助是慈善，也是靈性教育。緬甸大善園寺沙彌孤兒學院副院長恆明法師提到，曼德勒部分戒女寺收養無家可歸的小女孩，地震後在帳篷中艱難生活，直到組合屋完成才有安身立命的住所，戒女們頻頻合掌感恩。透過重建，當地僧眾與居民見證了信仰與行動如何交織成堅韌的力量，讓災難轉化為心靈成長的契機。
靈鷲山緬甸國際禪修中心監院淨念法師表示，克服土地取得的重重困難，搭建逾百間組合屋供居民使用，以鋼構、三夾板與鋁格建材為主，通風良好並結合太陽能、水電設施與公共廚衛空間，展現生態永續與人性關懷的整合精神。這些「會呼吸的組合屋」，不僅是避風避雨的庇護所，更是讓生命重新呼吸的空間，體現靈鷲山「靈性生態」的先驅理念。未來還計畫到東枝等地，持續幫忙重建。
淨念法師說，當地居民信仰堅定、互助友愛，災後主動清理寺院、重整磚瓦，「信仰的力量讓他們在瓦礫中重新站起來」，令人動容。靈鷲山團隊在重建的同時，也為居民展開心靈關懷，協助他們從「有家可住」轉向「心有所安」。這樣的「安住」不只在建築結構上，還在心靈層面找到依歸，讓信仰成為支撐生活的力量。
靈鷲山另捐助善款援助在內比都倒塌的宗教部大樓重建，也為勃固省受損佛塔提供修復資金。這象徵著靈鷲山將「靈性生態」理念轉化為具體國際救援的實證。
其他人也在看
川習會未談台灣議題 民進黨：疑美棄台論不攻自破
（中央社記者溫貴香台北30日電）川習會今天落幕，美國總統川普會後表示未討論台灣議題。民進黨中國部主任吳峻鋕今天表示，川普都已清楚說明沒有討論台灣議題，「川習會」前後各種有關台灣會被出賣的風向，都已經證實是錯誤判斷、不攻自破，呼籲全民團結不被中國認知戰影響。中央社 ・ 13 小時前
為何大峽谷越挖越多 柯志恩要求邱議瑩應先向美濃人「說清楚」
【今傳媒/記者李祖東報導】針對民進黨立委邱議瑩，今（ […] 這篇文章 為何大峽谷越挖越多 柯志恩要求邱議瑩應先向美濃人「說清楚」 最早出現於 行銷人。行銷人 ・ 13 小時前
臺中榮總攜手跨院專家 推達文西手術深度培訓
現代外科手術講求精準與微創，訓練難度日益提高，為改善年輕外科醫師臨床操作機會不足的問題，臺中榮民總醫院自10月27日起舉辦為期六天的「達文西機械手臂輔助手術培訓課程」，結合多院專家共同指導，其中五天規劃為國內少見的大體深度實作訓練，並首次開設夜間課程，讓臨床醫師能兼顧工作與進修。全國廣播 ・ 17 小時前
政府投入近78億經費 提升東部鐵路設施安全
去年0403花蓮地震造成東部鐵路多處設施損毀，至今仍潛在許多毀壞待修，國發會通過「臺鐵宜花東及南迴線路段鐵路設施安全改善計畫」，將由中央政府公務預算支應逾97.5%、經費76.04億元，國營臺灣鐵路股份有限公司從營業基金分擔1.95億元，約2.5%，透過工程補強、防災整備及增設告警設施，提升東部鐵路營運安全。中時財經即時 ・ 15 小時前
碳纖維公路車變鋁合金！他4.8萬競標夢幻車 收貨崩潰
「這是假的啦，敲一敲聽聲音就知道，這不是碳纖維車體」，吳老闆花4萬8000元競標到一輛名牌彎把公路車，卻懷疑收到價值僅7000至8000元的鋁合金車體假貨！儘管消保法明定消費者有7天無條件退款權，但物流公司表示金額超過1萬元，必須取得賣方同意才能辦理退款，讓他陷入困境。專家呼籲，民眾應避免在陌生平台購物，以降低被騙風險，若發現價格明顯低於市場行情，更應提高警覺，謹慎評估交易風險！TVBS新聞網 ・ 9 小時前
中配碧潭溺斃兩女！辯家庭不睦 檢斥自私報復建請判無期徒刑
中配新店碧潭溺斃兩女案，台北地院國民法官庭今進入辯論階段。檢方質疑，被告簡姓女子及其律師團隊多次以視力障礙、精神疾病及家庭不睦解釋犯罪動機，但這些理由實際上反映其自私與報復心理，無法作為開脫依據。檢方強調，簡女入水自殺僅持續4分鐘，案發隔天情緒穩定，且曾帶走孩子護照、行凶後轉帳給父親，顯示其具有控制自由時報 ・ 13 小時前
疑不滿千萬標案失利！ 得標園藝公司遭工程車猛撞
宜蘭冬山鄉昨(29)日發生一起暴力事件，有民眾住商合一的家和車都被撞壞，而且過程非常驚悚。一名林姓男子駕駛黃色工程車，倒車猛撞屋前的白色休旅車後，又倒車撞向大門兩次。屋主還因受到驚嚇高血壓送醫。家屬也...華視 ・ 15 小時前
婦人被騙6千多萬 第14次領1千多萬被行員擋下
南部中心／洪明生、陳姵妡 屏東報導詐騙集團手段層出不窮，屏東有位張姓被害人，因為免費贈書活動，而加入詐騙投資群組，連續被剝皮13次，一共被騙走六千多萬，直到第14次他又到銀行要領一千多萬時，被銀行行員給擋了下來。屏東有位張姓被害人，因為免費贈書活動，而加入詐騙投資群組，連續被剝皮13次。（圖／民視新聞）警方vs.詐騙車手：「你剛一直在跟詐騙集團聯絡對不對，拍照回傳，你來收幾次了 ，你不知道嗎。」警方發現詐騙集團現身，馬上一湧而上，將車手逮捕。這名詐騙車手，依照詐團吩咐，前來銀行收取款項，光是收款，就被收了13次，第14次上門時，因為要收走一千多萬做投資，銀行發現苗頭不對而報警，成功攔阻，但張姓被害人在這之前，就已經被騙超過六千萬，詐騙導火線，居然是免費贈書活動。屏東縣刑警大隊大隊長葉士傑：「名人贈書活動，詐騙集團就把它引導進去，詐騙的LINE群組裡面，被害人看到她一個獲利狀況，所以她就持續將錢，繼續投入給詐騙集團。」東港新光銀行副理高屏馨：「我們請客人提供房地的買賣證明，客人提供不出來，然後也成功攔阻了1460萬，可是其中被害人沒有醒，配合警察抓車手，然後提領1200萬，所以我們總共攔阻2000多萬。」屏東有位張姓被害人，因為免費贈書活動，而加入詐騙投資群組，連續被剝皮13次。（圖／民視新聞）詐騙集團手法層出不窮，小到買書貨到付款，到群組投資詐騙，幾乎無所不在，現在屏東警方，跨域結盟，集結金融機構、以及當地信仰中心，一起替民眾把關。其他被詐騙過民眾黃先生：「其實他們詐騙集團都互通，他騙了我兩本書後，連續每天都有包裹到我家去。」屏東縣刑警大隊大隊長葉士傑：「發現異樣之後金融機構，配合警方作車手的誘捕，最後把嫌犯逮捕到案。」11月全民普發現金政策開跑，警方擔心又有民眾不慎被騙，連手異業結合阻詐，要避免詐騙集團猖狂，保護民眾身家財產。原文出處：屏東婦人已經被騙6千多萬 第14次領1千多萬被 更多民視新聞報導網戀陷阱！2大叔險遭詐 警銀聯手識破人頭帳戶私大生進半導體業卻被同事當面「戰學歷」 她反問一句全場無語好自卑東南亞「高薪工作」變噩夢！外交部籲國人別再被騙 公布4國緊急聯絡電話民視影音 ・ 20 小時前
百歲人瑞台灣5749人創新高 最年長122歲也創紀錄
衛生福利部社會及家庭署在今天「九九重陽節」公布，台灣百歲人瑞數再創新高，至8月29日共有5749人，最高壽者為122歲也創新高，金鎖片採購金額也達新台幣7699萬。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
扮鬼嚇人? 警尋獲中山隧道"扮鬼女" 將依社維法偵辦
社會中心／李世宸、曾宸洛、陳崇翰 基隆報導昨天為您報導過，基隆中山隧道有人扮鬼，嚇壞用路人，導致目擊者拍照後，後續心神不寧隔天還摔車。警方獲報展開調查，找到三位當事人，儘管他們表示是為了萬聖節拍片，但警方後續仍會依社維法和交通違規，加以開罰。而當事民眾則說，確定是人，比較能放心了。基隆市中山隧道這幾天聲名大噪，因為有民眾路過親眼目睹並拍下一名長髮披肩女子，身穿黑色上衣黑色喇叭褲，一副女鬼裝扮讓他嚇傻。在車來車往的隧道內，裝神弄鬼，根本是危險行為，警方展開調查。確實不是什麼女鬼，監視器畫面拍下，白色轎車停在隧道內，讓女鬼下車，女鬼走了一段路後就站在原地，之後再從從容容的開車過來載鬼上車，就在這過程間嚇到用路人。原來，這三人是要拍片，跑到隧道內取景。女鬼也會上下車？基隆中山隧道女鬼案真相大白，原來是真人在拍萬聖節影片。（圖／民視新聞）基隆港警總隊新碼頭中隊長江順志：「已通知當事人製作筆錄，並依社會秩序維護法偵辦，另違規停車部分，將依道路交通管理處罰條例，製單舉發。」警方陸續通知江姓駕駛，23歲岩姓女子以及26歲李姓男子到案說明，將開出罰單。真相大白後，讓當初撞見"女鬼"的議員助理賴先生，終於放下一顆心。因為當下心裡發毛，隔天還摔車受傷，甚至得到廟裡拜拜求平安。當事人賴先生：「還是希望說未來，不管是拍片也好，或是說要拍照也好，當事人賴先生，警示方面應該要再多加留意，我覺得這樣會比較好。」女鬼也會上下車？基隆中山隧道女鬼案真相大白，原來是真人在拍萬聖節影片。（圖／民視新聞）基隆市議員（民）施偉政：「我的助理騎車過來，看到他臉色蒼白心神不寧，我就問他怎麼回事，他說他在隧道遇到鬼，基隆的確是有非常多獨特魅力，但是希望大家在做拍攝錄影，除了經過申請以外，也要遵守善良風俗，或者是最基本的要在兩側，要有一點明示。」萬聖節應景拍鬼片，不是不行，但也得注意拍攝地點，，千萬別在不適當的場合扮鬼嚇人以身試法，以免受罰。原文出處：基隆中山隧道有女鬼？ 警尋獲「當事鬼」揭真相 更多民視新聞報導家庭糾紛演變警民衝突 高雄警拔槍警戒將2人送辦扮鬼嚇人? 基隆中山隧道疑民眾扮鬼 行經駕駛嚇壞基隆市中山隧道長髮女鬼站在隧道旁 照片po上網引發關注民視影音 ・ 19 小時前
危險！2遊客闖阿里山眠月線鐵道 每人最重罰5萬
不少遊客到阿里山遊玩，但是可要注意，別違規行走在鐵道上，阿里山林業鐵路及文化資產管理處協同警方，今(30)日上午執行取締，結果在阿里山鐵路眠月線1.85公里處，發現兩名遊客，違規走在鐵道上，每個人將依...華視 ・ 13 小時前
外送點到「隔夜飯」？客嗆別做了 小吃店老闆怒砍
台中市 / 綜合報導 台中沙鹿1間小吃店，今年7月發生驚悚砍人案，1名男子叫外送餐點，疑似不滿羹飯搭配的白飯是隔夜飯，到店內咆哮，甚至嗆小吃店老闆「別做了！」，老闆竟然一氣之下，拿開山刀砍人，被依殺人未遂起訴，台中地方法院近日開庭，老闆認罪，但認為是男子恐嚇在先，才氣不過動手，沒有致人於死的意圖。檢警還查出，小吃店老闆過去因為妨害秩序等罪被判刑，今年6月才出獄，本想重新開始，沒想到衝動下又犯下砍人事件。 監視器畫面拍下，白衣男子怒氣沖沖進到店裡，手上還拿著長長的利器，對著黑衣男子揮砍，黑衣男子趕快向左邊閃去，白衣男子又砍了一刀，另外一名女子趕快衝上前，攔下白衣男子。驚悚砍人事件發生在今年7月，台中沙鹿1間小吃店，白衣男子這麼氣，因為黑衣男子不接受道歉，還到店裡叫囂。林姓顧客說：「如果是這樣，你們不要做了啦。」檢警調查，白衣男子是小吃店黃姓老闆，黑衣男子是林姓顧客，他用外送平台點餐，質疑羹飯搭配的白飯是「隔夜飯」，口感吃起來半生半熟，回到店裡找老闆理論被砍傷，造成右手臂骨折，右上臂撕裂傷等，老闆被依殺人未遂起訴。黃姓老闆說：「我打電話先跟他道歉，但是他說叫我現在要馬上過去，口氣很差，就是因為這樣我才不爽，做那麼多天了，客人只有他，這樣反應。」台中地方法院29日開庭，老闆認罪，但他說因為顧客先恐嚇他，氣不過才會砍人，但沒有殺人意圖，希望法官從輕量刑。附近攤販說：「老闆娘很客氣，之後就沒開了。」實際回到小吃店，已經沒有營業，附近店家說，遇到老闆娘都很客氣，檢警查出，黃姓老闆先前因為妨害秩序、組織等罪被判刑，今年6月才出獄，本想重新開始，沒想到又衝動發生砍人事件。 原始連結華視影音 ・ 16 小時前
蝦皮無人店被盯上! 離譜竊賊偷搬大型繳費機
生活中心／李世宸、莊柏驊、黃兆康 新竹-新北報導怎麼會有人偷走整台蝦皮繳費機？新竹縣就發生這樣的離譜竊案，竊賊將無人店面的整台蝦皮智取機都偷走，更一路偷車，將機器載往8公里外的新豐海邊破壞後，將裡頭現金拿走，警方靠監視器抽絲剝間，最後還是將兩名嫌犯逮捕到案！頭戴安全帽兩名男子滿頭大汗，把大型蝦皮繳費機推上小貨車，機器還一度滑落。「竊賊。」繳費機重達百公斤，施力角度也不好搬，兩人吃力地推，但也越看越不像蝦皮員工，原來根本是竊賊，趁深夜偷走機台，民眾直呼太離譜了。民眾：「這件事情當然很誇張真的是，因為他怎麼搬才厲害，現在有加了那個鎖啊，對啊所以應該是都有在防啊，把整個機台拿走，好像也是滿誇張的。」蝦皮大型繳費機遭竊，警方起出做案工具。（圖／警方提供）民視記者李世宸：「無人店自動化管理，讓很多用戶都覺得方便，但這空間也讓犯嫌，有了可趁之機。」蝦皮8月間，共有兩間店陸續遭竊，分別是新豐泰安店、湖口仁愛店，，連轄區新湖分局都形容，這是全台首例蝦皮智取機竊案，警方調閱監視器，鎖定49歲馬姓男子以及45歲歐姓男子，他們一路偷車逃逸，包括偷東西的小貨車和逃逸車輛都是偷來的，最後發現機台竟被丟棄在八公里外的新豐海邊，兩人也雙雙落網。蝦皮大型繳費機就這樣被敲開破壞，遺棄在新竹海邊，警方循線起出，成為犯案鐵證。（圖／警方提供）新竹縣新湖分局副分局長林瑞枋：「拘提馬嫌及歐嫌兩人到案，查扣作案工具一批，及毒品等證物，全案依違反刑法加重竊盜罪，及毒品危害防制條例罪嫌，移送地檢署偵辦。」警方陸續起出做案工具，大膽手法讓員警也直搖頭，感嘆為了偷錢，還得大費周章、把整台機器都每搬走！原文出處：這也偷！ 2賊搬走「蝦皮百公斤繳費機」 一路偷車逃 更多民視新聞報導「北教大王力宏」爆偷吃劈腿12女！校方回應了恐成生化武器！吳思瑤驚曝「淘寶肉可躲避入關防線」 籲政府推禁令中國電商肉製品竟能直接輸台？郵務員人心惶惶 中華郵政回應了民視影音 ・ 1 天前
男嬰剛出生被丟潭子一處大排 外籍移工生母涉案
中部中心 / 中部綜合報導台中潭子區一處大排，今天有民眾發現一名男嬰遭人丟棄，趕緊通報警消人員到場。消防人員到場後，將男嬰從大排抱起，但已經沒了心跳，也發現男嬰身上有臍帶，研判嬰兒剛出生不久。轄區警方調閱監視器，發現是一名女移工凌晨所為，已將男嬰生母帶回，釐清動機。男嬰被發現的大排溝渠旁的水泥護欄 印有菩薩兩字。（圖／民視新聞）消防人員架著梯子，抱起被丟棄的男嬰，還用棉被裹著，但男嬰已經失去呼吸心跳，台中潭子區這處大排內，被民眾發現一名小男嬰遭到棄置，發現處的水泥護欄，還寫著"菩薩"兩個字！警方調閱監視器發現 涉案生母為菲律賓籍女移工。（圖／民視新聞）目擊者說，小男嬰被抱起時，身體還是紅潤的，但臍帶還沒斷。警方也是靠著蛛絲馬跡，研判小男嬰應該剛出生不久就被丟棄。事發大排深度約2米深，水流緩，警方循線調閱監視器追查，發現大排旁就是科技公司的女生宿舍，住著大批來台工作的女移工，因此範圍再縮小，追出國籍為菲律賓的生母涉案，凌晨4時多，摸黑把孩子丟了。溝渠大排出現男嬰遭到遺棄，讓附近民眾議論紛紛，警方先讓女移工到醫院就診檢查。由於嬰兒是生前落水或是死後落水？關乎男嬰母親，所犯的是殺人罪還是遺棄屍體罪，檢方將對嬰兒解剖，釐清確切死因。原文出處：台中潭子溝渠大排驚見男嬰臍帶未斷 抱起時已無呼吸心跳 更多民視新聞報導嘉義六腳鄉「圍牆旁驚見嬰屍」 印尼女移工疑產子棄嬰後消失無蹤嘉義六腳鄉發現女嬰屍! 疑印尼看護移工生產後遺棄最新！一男子於三立電視台外「抱瓦斯桶」！ 情緒激動揚言自焚民視影音 ・ 1 天前
大麻軟糖藏行李闖關！男子遭X光機揭穿 雙手上銬被逮
桃園機場再傳旅客闖關攜帶大麻軟糖入境！從美返台的男子將大麻軟糖藏於行李中，企圖偷渡毒品，被海關人員識破，當場依現行犯逮捕上銬。面對鐵證如山的化驗結果，該男子啞口無言。海巡署副隊長何烜丞表示，近期因應「非洲豬瘟」疫情，海關嚴加查緝下，藏匿行李中的違禁品無所遁形。我國去年查獲大麻高達「2493公斤」，實際吸食人口恐怕還有更多的黑數存在！TVBS新聞網 ・ 20 小時前
水退一個月災民創傷壓力才開始！ 夫妻倆不敢閉眼「輪流守夜…」
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 馬太鞍堰塞湖溢流重創花蓮光復鄉，雖然洪水已經退去超過一個月，街道泥濘清除了，但災民心裡的創傷卻還在，門諾醫院壽豐分院啟動身心關懷，為災民送藥、諮商，就發現仍有人擔心睡得太沉，不敢吃安眠藥；還有名陳媽媽直呼「半夜根本睡不著，只能跟老公一人睡上半夜，一人睡下半夜，輪流顧著那片黑暗。」 陳媽媽回想那一夜的洪流，聲音仍在顫抖...匯流新聞網 ・ 1 天前
接"送貨訂單"遭逮! 多元計程車運將怒控警亂抓人
南部中心／陳姵妡、劉安晉、洪明生 高雄屏東報導高雄一名開多元計程車的王先生，接到一筆訂單，是到屏東取貨，將包裹送往台北，沒想到一拿到貨就被埋伏多時的警方逮捕，還被戴上手銬腳鐐，王先生控訴警方亂抓人。而警方回應，因王先生符合詐欺車手特徵才出手抓人，一切都是依法執行。開多元計程車的王先生，為了送貨被抓，還被戴上手銬腳鐐移送地檢署，他氣憤控訴警方抓錯人。（圖／民視新聞）黑衣男開白車，前來取貨，一名老先生將包裹交付給他後，忽然一台黑色轎車竄出，卡在白車前方，警方上前就將黑衣男帶走。當事者王先生：「下車跟我說，你被逮捕了你不要講了，大家講可能是在做釣魚的動作，我可能就是那個被他釣到的魚，後來我拿到那包東西，他一直問我說知不知這包東西是什麼，我跟他說我不知道。」王先生平時開多元計程車，會接送貨到外地的訂單，這次他先到屏東取貨，再送往台北，車費一共是五千多元，沒想到才剛拿到貨就被埋伏的警方逮捕，一頭霧水下被送往警局，後來做完筆錄後，竟被戴上手銬腳鐐移送地檢署，讓王先生又冤又氣，控訴警方亂抓人。開多元計程車的王先生，為了送貨被抓，還被戴上手銬腳鐐移送地檢署，他氣憤控訴警方抓錯人。（圖／民視新聞）當事者王先生：「就感覺我好像是重大槍擊要犯一樣，為什麼要上腳鐐跟手銬很過分啊，就是完全沒有不給我解釋的機會，連我手機都收走也不讓我打電話，直接拍一個犯人三照，而且我好像受什麼侮辱，還要被拍這種東西，還確認我是罪犯一樣。」屏東分局偵查隊副隊長王登永：「因為該男子完全符合，詐欺取款車手的特徵及態樣，我們警方依刑事訴訟法第88條，現行犯逮捕男子，必須用上手銬以防脫逃。」警方拆開可疑包裹，裡面並非茶葉，而是被害人的是五萬元，原來這名被害人，在網路上購買沉香手環，第一個還沒收到，就急著拿錢買第二個，家人感覺不對勁報警，才導致來取貨的王駕駛，被當成車手。屏東分局偵查隊副隊長王登永：「移送之後，檢察官已經無保請回，表示說多元化司機，提出的相關證據顯示說，似乎是被利用的不知情第三者。」王男經過訊問後無保請回，但他從被抓到釋放，被控制了12個小時的行動，讓他相當氣憤，儘管警方表示過程都依法執行，但王先生打算到警政署檢舉，針對抓錯人的狀況，提出告訴。原文出處：接「送貨訂單」遭逮！ 高雄多元計程車運將怒控警亂抓人 更多民視新聞報導財部：普發現金13歲以上未成年 3種管道可領婦人被騙6千多萬 第14次領1千多萬被行員擋下網戀陷阱！2大叔險遭詐 警銀聯手識破人頭帳戶民視影音 ・ 15 小時前
血液基金會遭控「打壓工會、刁難請假」 工會直衝勞動部抗議
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 血液基金會企業工會今（30）日前往勞動部前抗議，指控血液基金會違反和解協議、刁難工會幹部申請會務假；對此，血液基金會以聲明回應，強調「絕未苛扣或刁難工會幹部會務假」，一向遵守「工會法」規定，尊重工會運作，並稱對於外界的誤解深表遺憾，將會尊重裁決結果。 血液基金會企業工會是與多個勞團代表上午赴勞動部門口抗議，高喊「打壓...匯流新聞網 ・ 18 小時前
獨/仙塔律師反擊！怒告媒體求償75萬 轟：最嚴重職業傷害
因涉嫌利用陪偵機會，洩漏偵訊內容給詐騙集團未到案成員的網紅律師「仙塔律師」李宜諪，今年8月遭到檢方起訴後，又被媒體爆料出入地產富商飯局，和富商過從甚密，過豪奢生活，報導登出後，仙塔律師還親上火線，在自己經營的YouTube頻道「仙塔下凡」反駁報導內容與事實完全不符，現在仙塔律師也不忍了，對爆料媒體提告並求償75萬元。中天新聞網 ・ 1 小時前
危險! 輕軌駕駛室遭雷射筆照射 警追查意外揪出毒蟲
社會中心／吳玟誼 洪國凱 新北報導新北淡水某處社區，有一名男子從高樓拿雷射筆，往一旁輕軌照射，還刻意對著"駕駛室"，嚴重影響公共安全，而且還已經照至少三次，捷運公司立刻報警，警方追查之下，發現他還是一名毒蟲，在住家搜出不少毒品，而他到案時供稱，只是因為一時好玩。輕軌列車往前開，突然有一束綠光照過來，那瞬間，痛得刺眼，閃閃閃閃不停，嚴重影響駕駛，捷運公司立刻報警。警方循線來到現場，果不其然，高樓層處，還真的有人拿雷射筆，明目張膽照呀照，看起來似乎在惡作劇。危險! 輕軌駕駛室遭雷射筆照射 警追查意外揪出毒蟲。（圖／民視新聞）事發在新北淡水紅樹林站到輕軌支線的竿蓁林站，捷運公司頻頻接到駕駛反應，9/10、9/15和10/5駕駛室都被雷射筆照射。如何犯案，就是像這樣從溫泉浴室，邊洗澡邊往下照，58歲的嫌犯到案後，供稱一時好玩，但這下可一點都不好玩了，因為他還被抓出是毒蟲。嫌犯狡兔有兩窟，在新莊和淡水都有租屋處，警方以車追人，來到新莊逮人，不僅在車上找到雷射筆，還在屋內找到毒品，連同女友也一起帶回。淡水社區住戶聽聞此事，也直搖頭，直呼他早就是社區頭痛人物。危險! 輕軌駕駛室遭雷射筆照射 警追查意外揪出毒蟲。（圖／民視新聞）捷運公司也強調，拿雷射筆照駕駛室，可能導致駕駛瞬間眩光，超級危險，男子白目行為，害人又害己。原文出處：亂射男！毒蟲拿雷射筆亂照輕軌駕駛室 供稱：一時好玩！ 更多民視新聞報導最新！一男子於三立電視台外「抱瓦斯桶」！ 情緒激動揚言自焚不爽除夕夜被開罰單 嘴秋哥街頭見女警飆罵「破麻」結果完蛋了快訊／新莊死亡車禍！ 騎士擦撞路緣再撞燈桿殞命民視影音 ・ 1 天前