賓士停中山區路邊遭潑糞！車主被臭到傻眼 毀損罪難告原因曝

29歲車主將愛車臨停路邊停車格卻遭潑糞。（翻攝畫面）

台北市中山區警方昨（4日）凌晨接獲一起報案，一名丁姓男子凌晨3時許返回中原街要取車時，發現停在路邊的愛車遭潑疑似糞便的穢物，當場臭氣沖天，目前警方正調閱監視器畫面追查，不過，因車子遭潑灑穢物，未造成車子零件毀損，因此難構成毀損罪，僅可求償清洗費用。

29歲丁男昨（4日）將愛車停放在中山區中原街一處汽車美容店前的路邊停車格，凌晨3時許返回取車時，卻發現引擎蓋上被灑滿不明穢物，整台車惡臭難耐，當下車主毫無頭緒，向警方報案時，供稱並無與人結怨。

中山警方表示，已向丁姓車主說明後續處理方式，因車輛遭潑灑穢物，難達成毀損罪要件，原因是車子零組件沒有毀損不堪使用等情況，且只要經過清洗就能恢復外觀，不過還是能求償洗車費用。

警方也表示，目前丁男尚未正式到派出所提告，但已主動調閱周邊監視器畫面，釐清事發經過、過濾可疑人等，以維護民眾權益與地區治安穩定。





