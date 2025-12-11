賓士夫妻賣場活春宮…530萬人看過！尪只認擺出「性交姿勢」沒真槍實彈

記者陳弘逸／彰化報導

今年彰化家樂福量販店地下停車場，有夫妻在賓士車後車廂上演「活春宮」，被多人目擊錄影PO網引發轟動。（圖／翻攝畫面）

彰化縣林姓男子今年開賓士跟妻子到家樂福量販店地下停車場，開啟後車箱尾門上演「活春宮」，被多人目擊錄影PO網引發轟動，貼文甚至吸引超過530萬人觀看；此案，妻子獲不起訴處分，至於林男否認性交，但「性交姿勢」已犯公然猥褻罪，遭法院判處拘役20天，得易科罰金，全案定讞。

回顧此案，林男今年2月23日晚上10時許，載著妻子開賓士車到家樂福量販店彰化店地下停車場，將後車廂，打開尾門，脫下外褲及內褲，裸露下半身，以跪坐姿勢，連續前後擺動腰臀部，做出性交姿勢。

當時正值賣場打烊時段，許多顧客準備離開，被不少人目擊，夫妻共演「活春宮」還被錄影PO網引起熱議，貼文在社群上更吸引超過530萬人觀看，事後刪除貼文。

林男舉動因觸犯公然猥褻，遭警方通知到案，他否認有性交，但沒說明為何脫去衣物；此案，夫妻都認罪，妻子獲不起訴處份，丈夫則被依法起訴。

法官認為，林男在家樂福量販店地下停車場公然裸露生殖器，並做出性交姿勢，此舉不僅不尊重他人，也造成目擊者心生反感，更破壞社會善良風俗；審理後，將他依公然猥褻罪，處拘役20日，得易科罰金，全案定讞。

