賓士女網路約看房！遭綑綁膠帶、剪刀抵身塞後座搶劫 車頭也被撞爛

中國籍女子相約乘車看房，未料遭綁架劫財。圖／翻攝畫面

日前中國一名35歲楊姓女子被發現躺在汽車後座，且全身緊纏膠帶，車子也被撞爛，經調查發現，其先前於通訊軟體微信上相約30歲中國籍龔姓男子看房，未料遭到對方持剪刀抵腰威脅，被迫解鎖手機匯款人民幣6996元（約新台幣3萬元），因民眾上前驅離車輛，龔男棄楊女、車輛逃逸。

根據《曼谷郵報》報導，泰國芭達雅（Phatthaya）農普魯區（Nong Prue）一處住宅區12日發生一起案件，35歲的楊姓女子相約30歲龔姓男子看房，未料開車接到龔男，一同看了一棟房子，楊女才決定要買下，準備駛離住宅區時，遭乘坐後座的龔男持剪刀威脅。

廣告 廣告

龔男將剪刀抵在楊女腰部，命令她將車子開到住宅區後方，隨即用膠帶將楊女綑綁，奪走手機強迫女子解鎖，並轉了人民幣6996元（約新台幣3萬元）到他的戶頭；就在此時，一名人士走上前，告訴2人此處不可停放車輛，龔男為了趕緊離開現場，試圖加速行駛，卻撞上護欄，導致車頭變形。

中國籍女子相約乘車看房，未料遭綁架劫財，車頭也被撞壞。圖／翻攝畫面

警方獲報後抵達現場，發現龔男棄車逃逸，留下楊女1人受困車上，經初步調查，龔男自從入境泰國就沒有合法工作登記紀錄，也沒有任何房產交易，懷疑從事非法工作，目前案情仍在調查，不過因男子尚未逮回，不排除發布通緝令。



回到原文

更多鏡報報導

您有一筆9830元刷卡金額！他急按「取消交易」傻了 反盜刷6萬

改善血糖、血脂及抗發炎！新興「超級食物」竟是亞洲餐桌常見料理

招考空姐失敗！她網購制服假冒身分登機 被抓包竟意外獲得免費培訓圓夢

為奪1.5億保險金！他假好心天天餵妻吃「維他命」 腸子、骨頭全被鉛侵蝕中毒