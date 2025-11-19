賓士女開車門一蹲 長裙掩護「就地臭臭」附近住戶痛斥：以為在大陸

記者陳佳鈴／苗栗報導

該名開著休旅車的女子身穿長裙，抵達路邊後先四處張望，確認周邊無人注意，隨即打開駕駛座車門作為掩護。接著，她竟當場蹲下便溺。（圖／翻攝畫面）

隨地大小便，竟然會在台灣發生！一名網友於臉書社團「苗栗大小事」及 Threads 分享影片，內容顯示一名女性駕駛停靠路邊後，竟直接在車門旁蹲下如廁，行徑相當大膽，引發大批網友震驚與撻伐，附近民眾更驚呼「這以為在大陸才會發生的事情，竟然是在台灣！」

影片拍下，17 日下午，該名開著休旅車的女子身穿長裙，抵達路邊後先四處張望，確認周邊無人注意，隨即打開駕駛座車門作為掩護。接著，她竟當場蹲下便溺，過程不到數十秒。完事後，她迅速起身，再打開後車門疑似擦拭鞋底，隨後便關門駛離現場，但地面上的排泄物並未處理。

原PO無奈表示「寵物主人都知道要幫狗清理便便，但這位『屎的主人』卻直接走人。」他指出，案發地點附近有多處公共廁所及便利商店，完全無需如此失控，也呼籲是否有方法能聯繫當事人返家處理善後。

影片曝光後，引發大量討論。網友紛紛留言批評：「她東張西望的時間都夠找到廁所了」、「以為是狗，結果是人類」、「長裙當掩護也太拚」、「沒擦乾淨坐回車子不會臭嗎？」部分留言更直指行為「丟臉又沒公德心」。

