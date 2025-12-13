賓士撞飛路旁機車肇逃 新莊警追查車主到案

記者黃秋儒／新北報導

今（13）日上午日新莊警分局勤務中心通報，新莊區八德街早上05時許發生交通事故。經警方到場調查，一輛自小客車沿八德街往龍安路方向行駛，不明原因右偏撞擊停放路邊之普重機車（涂姓車主），發生事故後肇事車輛未依規定處置即逃離現場，所幸未有人員受傷。

新莊警分局指出，全案事故由新莊分局交通分隊實施現場調查、勘查、採證照相及測繪記錄。並已透過監視器影像掌握肇事車輛車號，持續通知車主到案說明。肇事駕駛未依規定處置而逃逸，依道路交通管理處罰條例第62條1項，處新臺幣1千元以上3千元以下罰鍰，並吊扣駕駛執照1至3個月。

廣告 廣告

賓士撞翻路旁店面門口機車後肇事逃逸，警方獲報到場立即循線追查駕駛。(讀者提供)

新莊警分局呼籲，駕駛人行車時務必注意前方路況及車輛行駛狀態，避免因一時疏忽釀成交通事故；如不慎發生事故，應依規定立即停車、保護現場並通報警方處理，切勿心存僥倖逕自離去，以免觸法受罰。