賓士猛撞23歲女清潔員「屍掛垃圾車」 駕駛泥醉喊「不是我」呼呼大睡…法院裁定羈押

台南市安平區民間垃圾車遭追撞，23歲女清潔員當場死亡。讀者提供



寶貴年輕性命又因酒駕逝去！台南一名23歲的民間的陳姓女清潔員，今天上午8點多隨著垃圾車執行工作時，竟遭一名鄭姓男子駕著白色賓士，從後方毫無減速直接撞上，陳女當場身亡，屍體甚至掛在垃圾車上無法動彈。肇事的鄭男酒測每公升0.95毫克，一度鬼扯不是他開的車，到警局仍呼呼大睡，惹怒所有民眾。台南地檢署晚間以鄭男有逃亡疑慮，已向法院聲請羈押，今晚10點左右，台南地院也已裁准羈押。

據了解，肇事的鄭姓男子，年約48歲，是台南當地知名的連鎖小吃店老闆，不少民眾當場認出鄭男身分，因為鄭男因道地小吃常上美食節目，在當地小有名氣。

台南地檢署指出，鄭嫌酒後駕車行經安平區慶平路時，高速衝撞陳姓隨車人員，造成被害人死亡。警方到場後對鄭男實施酒測，測得吐氣所含酒精濃度達每公升0.95毫克，相關數值已由警方採證併入卷證。

監視器畫面拍下，男友目擊愛人喪命崩潰求救，無奈最終仍回天乏術。翻攝記者爆料網

事故後，鄭男下車後還向現場民眾瞎扯自己沒開車，有找代駕。根據透露，被帶到警局派出所問訊後，鄭男還直接倒頭呼呼大睡，一直到下午才酒醒。台南地檢署以鄭嫌有逃亡疑慮，向台南地方法院聲請羈押。

檢察官今天下午率同法醫前往台南市立殯儀館相驗，確認被害人因遭車輛撞擊導致下半身粉碎性骨折，併發多重性外傷死亡。地檢署說明，相驗所見與現場蒐證資料將一併交互比對，作為後續偵辦的重要基礎。

另外，財團法人犯罪被害人保護協會也同步啟動聯繫與關懷機制，提供被害人家屬必要協助。

《太報》關心您

未滿18歲禁止飲酒。飲酒過量有害健康且呼籲國人酒後不開車，保護自己與他人。

