賓士王準備登陸台灣 Maybach S 580售價1,214萬元起

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記者鍾釗榛／台北報導

Maybach S 580 4MATIC旗艦豪華房車。（圖／翻攝Mercedes-Benz網站）

Mercedes-Benz歡慶汽車發明140周年活動持續延燒，上週末在台北國父紀念館舉辦特展吸引超過萬名車迷朝聖後，本週將移師高雄駁二藝術特區接力展出。而就在活動熱度持續升溫之際，台灣賓士也提前公開全新Mercedes-Benz S-Class與Mercedes-Maybach S-Class的台灣市場售價，其中最受矚目的Maybach S 580 4MATIC，正式開出1,214萬元起的身價。

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Maybach S 580 4MATIC售價1,214萬元起。（圖／翻攝Mercedes-Benz網站）

身為Mercedes-Benz旗下最頂級豪華品牌，Mercedes-Maybach S-Class一直被視為層峰買家的夢幻座駕。新車不僅擁有極具辨識度的雙色車身塗裝，更透過MANUFAKTUR客製化工藝，打造專屬於車主的獨特風格。從頂級真皮、天然木紋飾板到專屬迎賓燈光，每個細節都展現對豪華的極致追求。

車身擁有極具辨識度的雙色車身塗裝。（圖／翻攝Mercedes-Benz網站）

頂級真皮與天然木紋飾板，營造車艙的豪華感。（圖／翻攝Mercedes-Benz網站）

坐進車內，最吸引人的莫過於宛如私人頭等艙般的後座空間。Mercedes-Maybach特別針對後座乘客舒適性進行強化，搭配優異隔音工程與專屬Maybach駕馭模式，讓車輛在行駛過程中維持平穩且安靜的乘坐感受，即使長途移動也能享受近乎商務專機等級的舒適體驗。

宛如私人頭等艙般的後座空間。（圖／翻攝Mercedes-Benz網站）

Maybach特別針對後座乘客舒適性進行強化。（圖／翻攝Mercedes-Benz網站）

對Mercedes-Maybach而言，豪華早已不只是高級配備的堆疊，而是一種生活態度的展現。隨著全新S-Class與Maybach S-Class售價正式曝光，也讓台灣豪華車市場再添話題焦點。對於追求極致質感與專屬尊榮體驗的買家而言，這款身價超過千萬元的旗艦房車，無疑再次樹立豪華轎車的新標竿。

Maybach S 580 4MATIC旗艦豪華房車。（圖／翻攝Mercedes-Benz網站）

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