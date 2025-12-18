賓士男投資失利！搶劫放火燒鹿谷「1人郵局」 被判7年賠償320萬

記者潘靚緯／南投報導

黃姓男子投資失利，開賓士車前往南投鹿谷鄉清水郵局搶劫、縱火，遭判刑7年確定，須賠償320萬7621元。(圖／翻攝畫面)

南投縣鹿谷鄉44歲黃姓男子因投資失利，2024年1月26日持開山刀、裝有汽油的寶特瓶，闖入「1人郵局」清水郵局搶劫，砍傷強力反抗的劉姓經理後，竟縱火駕駛無牌賓士車逃逸，最後在日月潭附近落網，依犯強盜放火罪遭判刑7年確定。另有關郵局提起民事求償部分，南投地院認為求償項目、金額有據，判賠320萬7621元。

黃姓男子戴安全帽持開山刀闖入1人郵局搶劫，劉姓經理奮力反抗逃出。（圖／翻攝畫面）

判決指出，曾經營幼兒園的黃姓男子因個人財務虧損，投資失利，繳不出賓士車等貸款，鋌而走險搶郵局。2024年1月26日上午10時25分，他駕駛拆除車牌的賓士車到鹿谷清水郵局，頭戴安全帽、口罩、手套，持開山刀、裝有汽油寶特瓶進入郵局後，先將汽油潑灑在櫃檯上，再對劉姓經理恐嚇「我只有要錢而已」。

南投鹿谷清水郵局遭黃姓男子縱火燒毀，求償320萬7621元。(圖/翻攝畫面)

黃男爬入櫃台內，用腳踢擊劉男，卻被對方拉住腳跌摔，黃男遂以開山刀刀背揮砍其頭部、肩膀，再以手、腳、身體壓制，導致劉姓經理頭皮撕裂傷2.5公分縫合3針、左側肩關節扭傷。

即使遭壓制在地，也拒絕說出現金存放位置，最後趁隙從側門逃離求救。

黃姓男子眼見搶錢失敗，情急之下欲離開現場，以打火機點燃汽油引發火勢，

企圖毀滅監視器等證據，

造成鹿谷清水郵局的櫃臺、網路、電腦、電線、冷氣等設施陷入火海毀損。警方獲報後，循線於同日12時40分，在南投縣魚池鄉中山路與九龍路口拘提黃男到案，檢方偵查後依法起訴。

南投地院審理時，黃男主張自己有身心精神方面之疾病，另符合自首條件，但法官認定案發時他的精神心智正常，警方早先依車牌鎖定他涉案，因此不符自首條件，審酌黃男犯罪及其他一切情狀，依犯強盜放火罪判處有期徒刑7年，經三審上訴，5月遭最高法院駁回，判決確定。郵局提出刑事附帶民事求償320萬7621元，包括房屋修繕、設備重置、燒燬鈔幣、庫存票品、營業損失等。

南投地院法官認為，黃男對營業損失、設施損害等部分金額有意見，已囑託不動產估價師聯合事務所鑑定，鑑定報告中已詳述鑑定方法，並無違經驗及論理法則，而鑑定人具有估價師的專業資格，可見鑑定結果可採信，判決黃男需賠償郵局320萬7621元。

