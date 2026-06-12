賓士男毒駕逆向撞死女騎士 判刑12年7月定讞

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〔記者張文川／台北報導〕35歲男子彭柏超，前年9月混合吸食含依托咪酯等7種毒品的「喪屍煙彈」後，開賓士車在新竹市虎林國中前超速、跨越雙黃線逆向撞上對向機車，造成1死4傷慘劇，一審新竹地院國民法庭認定彭男是累犯，依不能安全駕駛致人於死罪判處有期徒刑12年7月，二審高等法院今年3月維持原判；彭男上訴，最高法院審理後駁回上訴，確定判刑12年7月。

檢警調查，彭男於2024年9月15日至16日間接連施用海洛因、甲基安非他命、硝甲西泮、K他命、去甲基K他命、美托咪酯、依托咪酯「喪屍煙彈」等多種毒品後，於16日下午4時許駕車上路，在車內繼續吸食喪屍煙彈。

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彭男駕車行經新竹市香山區虎林國中前路口時，因毒品效力影響判斷力，超速並跨越雙黃線逆向行駛，撞上2名機車騎士鍾女、李男，71歲鍾女傷重死亡，她載的5歲林姓兒童肝臟等器官撕裂、骨盆骨折等重傷，李男及載的2名幼童也多處骨折受傷。

法院調查，彭男過去有販毒、恐嚇等前科，還有3次無照駕駛、1次酒駕紀錄，曾被通緝7次，因毒品案入獄服刑，2024年1月才出獄，時隔8月就再次犯下此件毒駕案，肇事奪命。

一審竹院國民法官法庭將他量處12年7月徒刑，二審、三審皆維持原判定讞。

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